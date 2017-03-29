Сытник: на экономических экспертов по делу Насирова пытались оказать давление

На экономических экспертов по делу отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова пытались оказывать давление.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил в размещенном на сайте НАБУ интервью "Громадському".

Читайте такжеПосле задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар, компьютеры залили водой - Марушевская

"У меня было беспокойство, что очень большое давление оказывалось на экспертов, которые проводили экономическую экспертизу. К сожалению, руководитель экспертной службы пытался прямо оказать давление них. В связи с этим я направил письмо министру юстиции, поскольку данное экспертное подразделение входит в структуру Минюста. Это меня действительно смущало, были нарушения. Но мы передопросили экспертов еще раз, и они подтвердили достоверность своих выводов. Поэтому эти попытки давления на экспертов не имели никакого успеха", - сказал Сытник.

На уточнение, были ли это одноразовые попытки давления или системные, он отметил, что "системным это нельзя назвать, но прецеденты были и в других "топовых" делах".

Он также не исключил "оказание давления на суд и на представителей судебной власти". "Поскольку, как я уже сказал, было давление на экономических экспертов", - добавил директор бюро.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Читайте такжеНасиров заявляет, что сдал все документы, дающие ему право на выезд из Украины

После объявления подозрения Насиров был отстранен от выполнения служебных обязанностей председателя ГФС.

7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.