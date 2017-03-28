Парубий предупреждает о возможности российской агрессии против соседних стран с территории Беларуси

Российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые состоятся осенью этого года, могут быть использованы для осуществления прямой агрессии против соседних стран, в том числе и против Украины.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, выступая на заседании Межпарламентской ассамблеи "Украина – Польша - Литва" в понедельник, сообщает пресс-служба украинского парламента.

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По словам Парубия, не следует отбрасывать "худшего сценария: использование учений, как минимум, для милитаризации Беларуси, а максимум – осуществления прямой агрессии или диверсионно-подрывной деятельности с территории Беларуси против наших государств".

Председатель Верховной Рады уверен, что нынешнюю ситуацию в Беларуси нельзя рассматривать отдельно от контекста российской агрессии против Украины и европейской демократии. Парубий уверен, что "Кремль грубо использует белорусский народ как заложника своей оккупационной политики".

"Поэтому мы должны особое внимание уделять вопросу Беларуси и усилить взаимодействие между собой и другими странами ЕС и НАТО, чтобы сделать невозможным реализацию опасных планов Путина в Беларусь или с территории Беларуси", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, Парубий заявлял, что на заседании Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы будет обсуждаться сотрудничество между странами, межрегиональное и международное сотрудничество.

Также председатель ВР сообщал, что предложит Польше и Литве совместно обратиться в другие страны Европы и США в отношении "угрозы путинского режима".