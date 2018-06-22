Лену Бондаренко интересует теннис, а не «замуж»

Наталья Бондаренко, мама и тренер победительницы WTA Елены Бондаренко – дочь, жена и мать теннисистов. Семья Елены Бондаренко (у нее есть еще две родные сестры и обе – теннисистки) переехала в Киев несколько лет назад. Президент украинской Федерации тенниса Вадим Шульман, который тоже из Кривого Рога, шутя, замечает, что эта династия дает основания утверждать, что женский теннис в Украине зарождался на его родине.

После победы на WTA Наталья Владимировна и Алена дали свою первую пресс-конференцию в клубе «Планета спорт». Алена, вопреки скептическим настроениям, выглядела элегантно и держалась хоть и несколько смущенно, но как женщина, которая знает, что она нравится и что она победительница. После пресс-конференции мама и дочь ответили на вопросы УНИАН.

«КАВАЛЕРЫ ПОКА ПОДОЖДУТ»

Наталья Владимировна, вы по нынешним временам, почти – многодетная мама. Довольны, что у вас три девочки?

Наталья Владимировна. Конечно. Первого ребенка родила, когда мы еще студентами были. Второй раз забеременела, хоть и тяжело было, но сразу решила – буду рожать. К тому же надеялась, что мужа из армии пораньше отпустят. Так появилась средняя – Алена. Мужа, кстати, как имеющего двух детей, через десять месяцев из армии отпустили. На тот момент мне было очень тяжело, помочь было некому… Помню, сколько я взвалила на себя работ, чтобы семью прокормить. А потом муж пришел из армии, и родилась Катя.

Прямо как у Карла Маркса. Муж радовался, так же как Карл Маркс в фильме?

Н.В. Да, конечно (смеется). Я закончила экономический факультет Львовского университета, еще там с мужем познакомилась. Потом работала в Горном институте в Кривом Роге, и у меня даже карьера намечалась. Но я не очень любила сидеть в кабинете и работать с цифрами. Мне нравилось по вечерам тренировать студентов. Потом стали рождаться дети, а подработок плавно стал работой. Муж был боксером, членом сборной СССР. Но еще когда мы учились, он постоянно бывал на кортах, помогал сначала мне, потом детям и уже много лет назад, «перебрался» в теннис и стал тренером.

Я с самого начала знала, что дочери будут играть. Я любила теннис, и считалась перспективной, в 14 лет была мастером спорта. И это как-то естественно получилось, я старалась мягко формировать вкус к теннису. Дети пытаются подражать родителям, и в благополучной семье родители могут привить любовь ко всему, что посчитают нужным.

Алена очень хорошо держалась на пресс-конференции…

Н.В. Она ведь часто бывает за границей. А там у прессы есть огромный интерес к любому турниру. Так что светскими навыками она владеет. И она там уже выступает и комментирует что-то на английском языке. Другое дело, что в Украине это первая ее большая пресс-конференция.

Скажите, кто у вас в семье готовит?

Н.В. Есть готовлю только я. Остальные не успевают. Утром, мы встаем очень рано, иногда бывает, что в полседьмого утра уже на корте. Поэтому кушать не хочется. Алена любит сыр и творог, может поесть утром с чаем.

С завтраками мы не напрягаемся, можем сделать бутерброды с чаем. После тренировки уже едим картошку с курицей, рыбой или грибами.

Вчера у нас были гости, и у нас была копченая курица. Салаты в последнее время делаем только с растительным маслом.

Ужинает у нас только папа. Девченки могут поесть последний раз часа в четыре. Алена очень любит борщ.

В детстве была история, что мы приехали во Львов на соревнования. А в десять часов вечера она говорит: хочу борща. Я говорю: Алена, ведь еды полно, и булочки и мясо. Она ни в какую, все требовала борщ. Я пошла по магазинам, нашла борщевую заправку. Расколотила и говорю: Алена, вот свекольник, кушай. Она так тоскливо посмотрела, говорит: нет, я хочу настоящий.

А где ваши девочки одеваются?

Н.В. Одежду обычно покупают за границей, когда бывают на турнирах.

Вы говорили, что вас очень подстраховывает старшая дочка Лера, которая вместе с Аленой ездит на соревнования…

Н.В. Да. Чаще всего на турниры ездит Валерия, и она во всем сумела меня заменить. Она незаменима в решении бытовых дорожных мелочей, она знает, где натянуть ракетку, где договориться потренироваться, Алене не надо думать, с кем тренироваться, Валерия сама хорошо играет. Когда Алена была помладше, Валерия даже могла на ночь рассказать ей сказку, чтобы та лучше спала.

Какое ваше праздничное меню?

Н.В. Блюда раньше делала самые обычные. На Новый год: оливье, селедку под шубой, салат из кальмаров, голубцы, пирог с курицей. Иногда наготовлю, а потом девчонки поразбегаются по гостям, а я сижу за этим столом и свою кампанию созываю. А как-то говорю: девочки, давайте что-то придумаем оригинальное. Надоело одно и то же каждый год. Достали журнал, выискали блюда японской кухни, тут через несколько дней Валерия объявляет: уезжаю к подруге в Крым. Я подумала: да ну ее эту экзотику, пусть будет как обычно.

Вы говорили, что переехали в Киев несколько лет назад. Где находится ваша квартира?

Н.В. На Лесном массиве. Я вспоминаю, как мы покупали квартиру. Я жилье искала вместе с отцом. Тогда денег у нас не было. Мы только договорились с друзьями, что они нам одолжат. Ходим, выбираем. Папа, шутя, говорит, что я как тот персонаж из фельетона. Рассказывает: один дедушка ходит с брокером, выбирает квартиру, а денег у него нет. Наконец брокер спрашивает: дед, ты собираешься квартиру покупать? А тот говорит, жизнь такая тяжелая, я одинокий, не с кем поговорить, а тут такая возможность с людьми пообщаться. Вот я хожу, прицениваюсь.

Квартиру мы на Лесном таки купили. Конечно, непросто расплачивались, я вкалывала, тренировала и детей, и взрослых, мне этот теннис снился, колени болеть начали. А сейчас дом строим под Киевом, на Броварской трассе.

А как вы тратите призовые деньги?

Н.В. Сейчас у нас нет твоих и моих денег. Все идет на строительство дома. Но, конечно, девочки оставляют себе на шпильки, ежедневные и необходимые расходы.

А какой самый замечательный подарок Алена вам сделала?

Н.В. Вы знаете, они у меня все три «подарочные». Все очень щедрые.

Катя когда-то приехала из Америки и привезла подарков на полторы тысячи долларов. И для бабушки, и для дедушки, и для тети. Даже для друзей, которые живут в другом городе.

Какая была ваша первая машина?

Н.В. Только я выплатила долг за квартиру, как открываю газету, а там Дэу-Ланос – большими буквами написано: седан и в месяц столько-то денег. Муж был в шоке – мы только с долгами расплатились. А я ничего – взяла в кредит денег, купила. Весь февраль, март училась ездить. Помню, как с ручника поднимались по бульвару Тараса Шевченко, по обледенелой дороге, наверх. Помню, мне моя спутница ручник держала.

А у ваших дочерей есть кавалеры?

Н.В. Да. Они ведь все ничего…симпатичные…

Вы не опасаетесь, что Алена выйдет замуж?

Н.В. У девочек есть цель. Для них теннис главное, а кавалеры, и все остальное – пока подождет.

«БОЙ-ФРЕНД У МЕНЯ ЕСТЬ, НО БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ…»

Лена, я, признаться, обескуражена. Вы на фотографиях, когда на турнирах и кортах, выглядите такой крупненькой. А тут – совершенно изящная дама. Вы на диетах сидели?

Елена. Нет. Просто не успевала поесть.

А что это у вас за украшение?

Елена. Этот крестик я купила в Америке. Там есть девочка-ювелир, работает только с драгметаллами и жемчугом. Она принесла сразу на корт. А часы, которые сделаны в виде подвески на кожаном браслетике, мне подарили сейчас на турнире в Люксембурге. Бижутерия осталась в прошлом, мне нравятся золотые и серебряные украшения, их форма зависит от сезона, моды, настроения.

Обувь покупаю, где придется. Главное, чтобы мне нравилось, я обожаю каблук «шпильку». Одежду привожу из-за границы. Большую часть времени провожу в спортивной одежде. Поэтому когда снимаю ее, то хочется чего-то элегантного – перехожу на платья.

А какую музыку слушаете?

Елена. Российскую попсу и не считаю нужным этого стесняться.

А Верку Сердючку?

Елена. И ее тоже иногда.

В ресторанах бываете?

Елена. Редко. Люблю домашнюю еду.

А у вас есть бой-френд?

Елена. Да.

Поздравил вас?

Елена. Да, и больше ничего про него не скажу.

Самое последнее, мы спрашивали маму, не выйдете ли вы замуж, не будет ли это конец карьере?

Елена. И что сказала мама?

Что пока не выйдете.

Елена. Ну, мама знает. Пока меня интересует теннис.

Беседовала Маша Мищенко

Фото Владимира Раснера и Александра Лепетухи