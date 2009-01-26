НАТО должен возглавить кто-то из бывших стран Варшавского договора

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Radoslaw Sikorski) заявил 26 января, что не будет бороться за пост генерального секретаря НАТО, сообщается на сайте польского телеканала tvn24.pl

"Я не являюсь кандидатом на пост Генерального секретаря НАТО", - отметил Сикорский, однако при этом добавил, что новым генсеком НАТО все-таки должен стать представитель Центральной Европы.

Ранее европейские СМИ неоднократно называли 45-летнего Сикорского наиболее вероятным преемником нынешнего генсека НАТО Яапа де Хооп Схеффера, срок полномочий которого истекает 31 июля. Еще одним кандидатом на пост генсека НАТО пресса называла действующего премьер-министра Дании Андерса Фог Расмуссена, которого, по некоторым данным, поддерживает Франция.

Лента.ру