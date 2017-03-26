Одиозного экс-регионала Кивалова уволили с должности члена Венецианской комиссии

В то же время, Порошенко на пост уволенного Кивалова нашел замену.

Одиозного экс-регионала Сергея Кивалова уволили с должности члена Венецианской комиссии. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко. "Уволить: Кивалова Сергея Васильевича от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе. Читайте такжеВ Раде обнародовали фамилии депутатов, которые летают в Москву Его место занял основатель Украинской юридической фундации, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Сергей Головатый. Также Порошенко уволил и заместителя члена комиссии Владимира Пилипенко.

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