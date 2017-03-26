Одиозного экс-регионала Кивалова уволили с должности члена Венецианской комиссии
00:50, 26 марта 2017Политика
2748 1
В то же время, Порошенко на пост уволенного Кивалова нашел замену.
Порошенко уволил Кивалова, подписав соответствующий указ / фото: УНИАН
Одиозного экс-регионала Сергея Кивалова уволили с должности члена Венецианской комиссии. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.
"Уволить: Кивалова Сергея Васильевича от исполнения обязанностей члена Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) в связи с окончанием срока полномочий", - говорится в указе.
Читайте такжеВ Раде обнародовали фамилии депутатов, которые летают в Москву
Его место занял основатель Украинской юридической фундации, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Сергей Головатый.
Также Порошенко уволил и заместителя члена комиссии Владимира Пилипенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter