Привет от Януковича, или Кредит, который поставил Украину на грань дефолта

Сообщение об этой неожиданной ссуде появилось мелким шрифтом на седьмой странице «Урядового курьера» 16 октября 2007 года – «Государственная служба автомобильных дорог провела закупки банковских услуг по предоставлению кредиту Укравтодору в объеме до 4 700 000 тыс. гривен по процедуре закупки у одного участника банка Морган Стенли & Ко. Інтернешнл пиэлси (как административный агент) и его афилированного лица - банка Morgan Stanley Bank International (как кредитор). В результате международных переговоров на днях заключен кредитный договор под государственные гарантии относительно предоставления кредита на сумму 465 млн. дол. США. Заключение договора согласовано распоряжением правительства от 22 августа в 2007 г. за №670-р».)

(КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 августа в 2007 г. N 670-р Киев О привлечении в 2007 году Укравтодором иностранного кредита для строительства, реконструкции но ремонту автомобильных дорог общего пользования

1. В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2007 год" ( 489-16 ) согласиться с предложением Укравтодору относительно заключения с "Морган Стенли Банк Інтернешнл Лимитед" как кредитором и "Морган Стенли & Ко. Інтернешнл пиэлси" как административным агентом договора о привлечении под государственные гарантии кредита в сумме 465 млн. долларов США для строительства реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования. 2. 2. Одобрить проект Гарантийного соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией "Морган Стенли & Ко. Інтернешнл пиэлси" относительно выполнения обязательств по договору, отмеченному в пункте 1 этого распоряжения. Уполномочить Первого вице-премьер-министра Украины, Министра финансов Азарова Николая Яновича подписать упомянутое Гарантийное соглашение, позволив вносить в случае необходимости в ее проект изменения, не имеющие принципиального характера. Премьер-министр Украины В.Янукович) Через месяц, в 26.09.2007 году, правительством Януковича было одобрено еще одно распоряжение за № 802-р «О дополнительном привлечении в 2007 году Укравтодором иностранного кредита для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования», которым этой государственной корпорации было предоставлено разрешение на дополнительный заем от Морган Стенли «под государственные гарантии кредита в сумме 465 млн. долларов США или иной сумме, эквивалентной 2351,750 млн. гривен по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день заключения договора, для строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования».

На эти средства, как отмечается в вышеупомянутом сообщении правительственной газеты, должны были строиться и реконструироваться дороги на участках Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, Киев– Харьков-Довжанский, Киев-Ковель-Ягодин и другие, включая, конечно, самый ценный долгострой, поглотивший миллиарды гривен, - Киев-Одесса.

Таким образом, общая сумма займа составила 930 млн. долларов США, и с тех пор истинных и достоверных отчетов о том, как используются эти средства не поступало. Строительство и реконструкция дорог – самая рентабельная отрасль с точки зрения укрывательства средств (может конкурировать разве что с бизнесом на мусоре) и их закапывания в асфальт, в прямом и переносном понимании этого слова. Потому и доступ к этим финансовым потокам является самой заветной мечтой чиновника, что и было продемонстировано самовыдвиженцем-регионалом, который занял должность главы «Киевавтодора».

Кроме направлений использования 930-миллионного кредита, появлялся еще один вопрос – за какой счет Укравтодор его будет обслуживать и за чьи средства выплачивать основную сумму? В мире существует давно апробированная схема оплаты кредитов, выданных на строительство дорог, – за счет платы за проезд по ним. В Украине в ближайшее десятилетие такой вариант невозможен. Потому выход один – Укравтодор будет рассчитываться за этот кредит за счет средств бюджета, и он это осуществляет растущими темпами

Справка УНИАН: если в 2007 году обязательства Государственной службы автомобильных дорог Украины перед кредиторами (не только Морган Стенли) составляли 9 процентов тогдашних бюджетных ассигнований (993 млн. грн), то уже в 2008-ом эта доля выросла до15 процентов (1 млрд 304 млн. грн). В 2009-ом году должно быть погашено уже 2 млрд 252 грн (16 процентов).

Сделать в этом году это будет крайне тяжело, поскольку ассигнования, прописанные в бюджете, – 14 млрд 809 млн. – являются нереалистичными. Можно осмелиться на предварительный вывод: на обслуживание и погашение долга уйдет по меньшей мере 1/4 нынешних ассигнований, что, образно говоря, будет значить - один квартал Укравтодор только тем и будет заниматься, что будет платить долги.

Это в лучшем случае – если кредитор не потребует выплатить этот кредит досрочно, что в настоящее время происходит. Первая информация о таких намерениях Морган Стенли появилась в прессе в ноябре прошлого года, когда был процитирован один из пунктов договора (и в настоящее время конфиденциального) между кредитором и заемщиком – пересмотр в течение одного года суверенного рейтинга на два пункта является основанием для кредитора поднять вопрос о досрочном погашении кредита.

Дыма без огня не бывает, что подтвердила премьер в своем интервью "Зеркалу недели" (дословно – на сайте газеты). Тимошенко охарактеризовала кредит как откровенно коррупционный и выразила предположение, что к его разбазариванию могут быть причастны нынешние и прежние высокопоставленные должностные лица государства, а само требование досрочного погашения кредита может быть инспирировано планами объявить Украине дефолт.

УНИАН не удалось получить комментарий в украинском представительстве Морган Стенли по поводу высказанной премьер-министром Украины гипотезы относительно участия этого финансового учреждения в организации для Украины дефолта, так что о реакции ведущего западного банка (одного из немногих гигантов такого масштаба, который устоял в этом кризисе) можно лишь догадываться. Как правило, публичные обвинения западных банков с такой репутацией, как у Морган Стенли, в содействии коррупционным деяниям незамеченными не остаются, а если на них публично и не реагируют, то делают далеко идущие соответствующие выводы. Кстати - прошлым летом Ю.В. выразилась скептически по поводу экспертизы одного из рейтинговых агенств, снизивших рейтинг Украины, однако дальнейшее течение событий в экономике лишь (к сожалению!) подтвердило правоту прогнозов западных аналитиков.

Да и в чем отличие между правительственными гарантиями, которые предоставлялись Укравтодору в 2007 году правительством Януковича, и в 2008-09 годах – правительством Тимошенко? (на 800 млн. грн и на 37 млрд (!) грн – соответственно, в бюджетах на 2008 и 2009 год). Почему западные кредиторы должны верить, что правительственные гарантии Тимошенко честнее и прозрачнее, чем правительственные гарантии Януковича, ведь для них в любом случае – это гарантии правительства Украины, кто бы его не возглавлял? Предоставляются эти гарантии не под честное слово Януковича-Азарова или Тимошенко-Турчинова, а под обязательство в любом случае рассчитаться по ним нашими средствами - средствами налогоплательщиков.

Интересно, что в том же интервью несколькими абзацами ниже глава правительства, в надежде на реализацию в Украине сотен инфрастуктурных объектов, надеется, что эти планы исполнятся следующим образом: «...инвесторы приходят или со своими деньгами на интересный для них объект, или, если это дороги, тоннели, мосты или метро, они приходят со своими строительными мощностями, и правительство своими деньгами гарантирует им возвращение на протяжении десяти лет тех средств, какие они вложат в строительство объектов с привлечением украинской рабочей силы и подрядчиков».

Опыт предшественников – того же Морган Стенли – должен бы заставить этих потенциальных инвесторов трижды подумать, прежде чем инвестировать в страну, где кредиторов могут обвинять в искусственном раздувании дефолта.

Станислав Голубенко