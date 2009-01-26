Яценюк хочет, чтобы политики рассказали, где они берут деньги

Народный депутат от НУ-НС, бывший председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что обвинения в его адрес со стороны премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствуют о том, что президентская гонка началась.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал в интервью журналистам заявления Ю.ТИМОШЕНКО о финансировании его политического проекта совладельцем “РосУкрЭнерго” Дмитрием ФИРТАШЕМ.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодня уже понятно, что «все сегодня в президентской гонке вместо того, чтобы заниматься страной».

Он убежден, что «таких заявлений будет очень много» и назовут «фамилии всех олигархов». «Эта грязь будет литься. К сожалению, это основной элемент украинской политики – облить грязью, но он уже далеко не работает», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

На вопрос, не свидетельствует ли это о том, что Ю.ТИМОШЕНКО видит в нем конкурента на президентских выборах, А.ЯЦЕНЮК ответил: «Это свидетельствует о том, что они договорятся».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что внесет на рассмотрение парламента законопроект о финансировании политической деятельности, где будет расписана процедура финансирования политических партий. Он также подчеркнул, что когда будет собирать финансирование для своего политического проекта, то объявит об этом официально и позже опубликует фамилии всех тех, кто дал средства.

«Я хотел бы, чтобы то же сделали украинские политики, которые сегодня находятся во власти, и объяснили, где они, собственно, берут деньги», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он предложил всем политикам опубликовать свои декларации, отвечающие действительности, и платить налоги, как это предусмотрено законодательством. «Я налоги плачу, в отличие от них», - добавил А.ЯЦЕНЮК.