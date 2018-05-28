Тимошенко бьет по Нацбанку и Банковой

Почему так торопится БЮТ (читай – Тимошенко) с рассмотрением вопроса о прегрешениях НБУ и лично его руководителя Стельмаха в Верховной Раде? Зачем был весь этот рейвах со сбором подписей 150 депутатов, внеочередным заседанием парламента? Ведь через неделю после 26 января начнутся регулярные пленарные заседания ВР. Ставьте там на рассмотрение любые вопросы, пожалуйста. Тем более, что действующее законодательство все равно практически исключает возможность реальных кадровых последствий любых решений ВР относительно руководства НБУ.

Понятно, что Нацбанк является ключевым пунктом в амбициозных планах Юлии Владимировны, стремящейся получить всю полноту власти в стране. Если пользоваться известной ленинской триадой – почту и телеграф она уже взяла. Остался банк. Отставка Стельмаха и лояльных к нему заместителей и взятие НБУ под контроль позволило бы премьерше решить пакет сверхважных вопросов. Во-первых, с финансированием бюджетного дефицита (как говорят злые языки – путем эмиссии). Во-вторых, с поиском виновных в инфляции, обвале национальной валюты и углублении экономического кризиса. В-третьих, с возложением значительной доли ответственности за этот „ужас” на Президента, который до последнего держится за Стельмаха. Но снять главу Нацбанка с должности невозможно без представления Президента. Это прямая конституционная норма.

Что касается реалистичности осуществления намерений БЮТ (озвученных депутатом Ляшко) отстранить решением парламента Стельмаха и его первого заместителя от выполнения обязанностей и поставить и.о. лояльного к Тимошенко Савченко, здесь тяжело не согласиться со спикером ВР Литвиным. Тот утверждает, что соответствующие предложения „вызывают вопросы с точки зрения конституционности”. "Не говоря уже о том факте, что Верховная Рада Украины дважды выражала недоверие главе НБУ, а теперь ей предлагается слушать его отчет", - добавил председатель ВР.

Если и будет принято какое-то кадровое постановление, выполняться оно не будет. Если в третий раз выразят недоверие, Президент в третий раз же не подаст в ВР своего представления на увольнение. Конечно, удержание Стельмаха в должности добивает и без того покосившийся имидж главы государства. Но сдача главы НБУ стала бы для него полной капитуляцией. Похоже, и в сугубо материальном плане также.

Если же будет принято решение об отстранении от служебных обязанностей, ни Стельмах, ни Шаповал отстраняться явно не станут. И с точки зрения законодательства будут правы. К тому же, из заявления Литвина видно, что его блок за отстранение не будет голосовать. По данным автора, не горит таким желанием и большинство фракции НУ-НС. Разве что такое решение могло бы пройти за счет голосов регионалов, но те вроде как склоняются к третьему обращению к Ющенко. О его „результативности” – см. выше.

Очевидно, все это прекрасно понимают депутаты БЮТ и сама лидер блока. Возвращаемся к вопросу – зачем же тогда проводить внеочередное заседание? Ради сотрясения воздуха? Конечно. Причем, как можно более громкого.

По мнению автора, сегодняшний спектакль в Верховной Раде вызван исключительно потребностями переломить ход информационной войны между БЮТ и Тимошенко с одной стороны и Ющенко, его Секретариатом и партией Регионов – с другой. (То, что СП и ПР здесь является союзниками - абсолютно очевидный факт. Достаточно послушать на всевозможных эфирах регионалку Инну Богословску, которую журналисты за глаза за антитимошенковскую тональность базарной торговки прозвали „Богохульская”. Ее аргументы полностью совпадают с содержанием заявлений представителей СП).

После подписания газового контракта эта война приобрела очевидно нежелательный для Тимошенко ход. Решение газового конфликта, договоренности с „самим” Путиным, спасение от замерзания Востока и Юга Украины, устранение с газового рынка „корупционных посредников” должны были выставить Юлию Владимировну „спасительницей нации” и поднять ее рейтинг, который снизился в результате экономических трудностей. Вместо этого глава правительства попала под жестокий информационный прессинг, который продолжает этот рейтинг валить.

Оценка газовых договоренностей не является целью этой статьи. Минусы и плюсы контрактов изложенные, в частности, и в материалах на сайте УНИАН. В конечном итоге, кто может сказать, какова будет долгосрочная перспектива курса доллара? В последнее время здесь ошибались даже самые квалифицированные аналитики. Между тем, если в США в течение 10 лет будет значительная инфляция (а эту возможность рассматривают часто), то контракт, где все цены номинированы в долларах, будет супервыгодным для Украины. А ну как нет?

Но есть факторы, которые работают против Тимошенко в этой информационной войне, что приобретает для нее особенное значение с приближением президентских выборов. Во-первых, ее конкуренты, названные политологом центра Разумкова Якименко „тенями РосУкрЭнерго”, взяли под жесткий контроль большинство рейтинговых СМИ, в том числе оба центральных телеканала. И просто „задавливают” массой ежедневных месиджей, которые поневоле вынуждают вспомнить печально известные „темники”. Успешные „вылазки” Тимошенко на ТРК „Україна”, на 5-й канал, в „Зеркало недели” не могут компенсировать ежедневного массированного промывания мозова на центральных каналах.

Во-вторых, у оппонентов, если упростить суть дела до минимума, очень удобная двучленная схема критики: „было 179, стало 450 (ну, 360, все равно до черта!)”, „цену на газ россияне подняли, а мы им на транзит не подняли” и тому подобное. А вот аргументация Тимошенко просто должна быть как минимум трехчленной, с объяснением второй цифры или тезиса оппонентов: „высокая цена будет лишь в первом квартале, а затем снизится” „низкую цену на транзит мы компенсируем льготной ценой на технологический газ для нас”. Все это выглядит так, будто Тимошенко постоянно оправдывается. Большинство потребителей информации не вчитываются, не вдумываются, не дают себе лишнего умственного труда, а потому лучше воспринимают более простые логические схемы. Следовательно, Тимошенко и правительство оказываются в нелегком информационном положении.

Потому кажется, что внеочередное заседание Верховной Рады должно начать другую, более выгодную для Тимошенко битву в информационной войне. На значительно более перспективном плацдарме. Все без исключения СМИ должны будет делать сюжеты с заседания ВР. Возможно, потому так спешили: потом, когда бы начались обычные заседания, тему могли „размыть” другими законопроектами, слушаниями и постановлениями. А так она будет единственная и неповторимая. И как ту тему не освещай, какие „темники” не пиши, позитива для Президента не будет. Здесь как раз схема очень простая и выгодная для Юлии Владимировны: „гривня обвалилась, всех ударило по карману, виноват Стельмах и Ющенко, который его покрывает”. Что не делай, что не говори, а это работает против Президента. Даже если к одному синхрону депутата с критикой Стельмаха пришить три синхрона Литвицкого, Шлапака и Шумило в его защиту. Еще и гривня после короткого подъема опять валится вниз. А это каждый гражданин наглядно видит на табличках обменных пунктов.

Внеочередное заседание – явно лишь начало битвы. Если Ющенко будет продолжать держаться за Стельмаха, даже если поменяет его на лояльного к себе заместителя в статусе „и.о.”, это не спасет его от сокрушительной атаки в информационном поле. Причем, логика наступления явно предусматривает, что в скором будущем „газовое” и „банковое” направления будут связаны между собой (у политтехнологов это называется „точка сбора”). И выяснится, что высокая цена на газ для украинских потребителей возникла не из-за газового контракта, а из-за... курсовой политики Нацбанка.

И на это недвусмысленно намекнул альтер-эго Юлии Владимировны - Турчинов. Мол, "самая большая проблема не в цене 228,8 долларов за тысячу кубометров. За счет курсовой политики цена растет значительно больше". Турчинов объяснил, что за газ, который потребляется в Украине, НАК Нафтогаз вынужден рассчитываться долларах, которые он покупает на внутреннем рынке. "Потому курс, который устанавливает Нацбанк, значительно больше влияет на потребителей, чем цена, зафиксированная в газовых контрактах", - сказал первый вице-премьер.

От того, кто получит преимущество в этой ожесточенной информационной войне на встречных курсах, зависит то, с каких позиций будут стартовать на президентские выборы основные кандидаты. Интересно, что Ющенко воюет так, будто до сих пор надеется быть среди основных...

Николай Писарчук