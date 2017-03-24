Губернатор Резниченко: Спецкомиссия ОГА проверяет состояние дорог на Днепропетровщине

Специальная комиссия Днепропетровской ОДА проверяет состояние отремонтированных в 2016 году дорог на территории области. Об этом заявил губернатор Днепропетровщины Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Всего в прошлом году областная администрация заказала ремонт 156 дорог в регионе.

«Комиссия уже проверила половину дорог области. В некоторых местах не прошли испытания зимой дороги в Кривом Роге, Никополе, Першотравенске, Терновке, Синельниково. В то же время, согласно контрактам между областной администрацией и подрядчиками, последние взяли на себя обязательства по поддержанию дорог в удовлетворительном состоянии, а также своевременному устранению недостатков за свой счет, а не за счет областного бюджета», - отметил Резниченко.

На некоторых участках эксперты зафиксировали такие недостатки, как отслаивание асфальта, неровности в покрытии, выбоины, несоблюдение гидроизоляции швов. По словам главы Днепропетровской ОГА, исправить недостатки компании-подрядчики обязаны до мая этого года. В то же время, подчеркнул Резниченко, примерно 90% дорог, построенных в прошлом году, «перезимовало» в хорошем состоянии.

Специальная комиссия ОГА намерена вскоре закончить инспекцию всех дорог, при этом не сообщает заранее, какая из них будет подвергнута проверке.

Как сообщалось, в своем интервью изданию «Главком» Валентин Резниченко отметил, что целый ряд социальных, экономических и организационных инициатив, которые были реализованы в Днепропетровской области за последнее время, осуществлены благодаря деятельности команды президента Петра Порошенко, которую он представляет на должности глава ОГА.

«Это не команда Резниченко, а команда Президента, поскольку он отвечает за институт губернаторства, а мы продвигаем его инициативы. Я часто слышу, что у Петра Порошенко небольшая скамейка запасных. Но его команда сильная и работает, знаю это по себе, потому что я и мои соратники - ее часть», - отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации.