Вехи недели: танец Тимошенко на костях, борьба за ящик и загадочная история с орденом

Всю минувшую неделю Украина обсуждала газовые договоренности, заключенные под патронатом Путина и Тимошенко. Украинский премьер уверена, что добилась серьезного успеха, ее оппоненты придерживаются иного мнения. Юлия Владимировна стремится не останавливаться на достигнутом и набрать ход с прицелом на президентскую кампанию.

В одном можно быть уверенным наверняка: по украинской территории «Газпром» вновь прокачивает в европейские страны долгожданный газ, и наша страна исчезла с первых полос влиятельных газет. Жаль, что ставка транзита голубого золота на 2009 год осталась самой низкой в Европе, хотя цена газа для Украины даже с учетом 20-процентной скидки выросла вдвое. Впрочем, Юлия Тимошенко обещает активно внедрять программы энергосбережения и обещает, что наша страна купит минимальный объем газа по максимальной в текущем году цене. Тревожит другое – передача компании «Газпром сбыт Украина» права обеспечивать потребности 25% потребителей газа (преимущественно платежеспособных промышленных предприятий) и отсутствие возможности досрочного разрыва заключенного сроком на 10 лет газового соглашения. Окрыленный документом заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев уже высказался за подписание соглашения сроком на 20-30 лет.

Далеко не все в Украине разделяют оптимизм «Газпрома» и Юлии Тимошенко. Кстати, Юлия Владимировна довольно оперативно назвала среднегодовую стоимость газа - 228,8 доллара за тысячу кубометров, опередив обнародование расчетов экономистами с Банковой. Поспешность оказалась не лишней: в президентском секретариате полагают, что при самом благоприятном для нашей стране раскладе газ будет стоить в этом году на 30 долларов дороже, чем обещает премьер, а прогнозировать цену голубого топлива на последующие 10 лет и вовсе не берутся. Впрочем, эксперты-экономисты напоминают, что для удовлетворения потребностей ЖКХ можно использовать газ собственной добычи, а в химической промышленности страны – основном потребителе газа – у Тимошенко и ее партнеров стратегических интересов нет.

После подписания газовых договоренностей премьер без остановки переключилась на внутренние проблемы страны. Юлия Владимировна оперативно дала понять, что перемирие с Виктором Ющенко закончено, и она не собирается имитировать единство взглядов и подходов с Президентом. Правда, инициировать процедуру импичмента в БЮТ не торопятся, по-видимому, взвесив негативные последствия этой поспешности. Зато Тимошенко совсем не прочь приблизить дату проведения президентских выборов. Ее заинтересованность в ускорении на этом направлении понятна: экономическая ситуация сегодня работает против премьера, и скоро проблемы страны будет сложно списывать на козни политических оппонентов.

Только за минувшую неделю Юлия Тимошенко реанимировала в качестве врага народа председателя правления Национального банка Владимира Стельмаха, деятельности которого посвящено внеочередное заседание парламента, и сплясала победный танец на костях компании RosUkrEnergo, выброшенной из схемы поставок газа в Украину. В число премьерских оппонентов попали банк «Надра» и Morgan Stanley. Представитель последнего Игорь Митюков, по мнению Юлии Владимировны, по согласованию с Виктором Ющенко готовит для Украины кросс-дефолт. Премьер исполнена уверенности, что за происходящее в Национальном банке должен нести ответственность и президент, но на Банковой (простите за каламбур) Стельмаха сдавать не собираются.

Заслуживает особого внимания публично высказанное премьером пожелание найти подходящего иностранного инвестора телеканалу «Интер», ведущему последовательную информационную войну с Тимошенко. Если так пойдет и дальше, очередь может дойти и до неудобных и инакомыслящих граждан. В качестве будущего кандидата на пост главы государства (Юлия Владимировна уже констатировала, что в стране начались досрочные президентские выборы) лидер БЮТ ведет себя, мягко говоря, неразумно. Плодить врагов в нынешней ситуации может скорее потерявший голову от успехов политик, а не дальновидный стратег.

Поставленный перед фактом подписания газовых соглашений Виктор Ющенко не только констатировал факт потери национального интереса в вопросе транзита, но и пообещал, что украинская нация не забудет газовую войну. Бальзамом на душевные раны нашего народа легло заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Андриса Пибаглса, отметившего, что ЕС не располагает фактами незаконного отбора газа Украиной. Президент же публично проигнорировал стремление генерального прокурора и врио председателя СБУ доложить ему о борьбе с коррупцией, заметив, что у Медведько и Наливайченко нет политической воли для искоренения этого общественного зла. Виктор Андреевич не забыл отметить, что принятие всех антикоррупционных законов в парламенте блокирует БЮТ. Этот гневный выпад стал еще одним подтверждением того, что готовых поддерживать Президента парламентариев скоро можно будет пересчитать по пальцам рук.

Например, недавно возглавивший многострадальную фракцию НУ-НС Николай Мартыненко вроде бы и готов вести диалог с Банковой, но при этом отмечает, что Виктору Ющенко для сохранения за собой достойного места в истории страны не стоит баллотироваться на второй президентский срок. А тут еще и четвертая годовщина инаугурации Ющенко была смазана информацией о намерении Президента вручить орден «За заслуги» третьей степени Дмитрию Фирташу как одному из меценатов восстановления Батурина. То ли совладелец RosUkrEnergo от ордена отказался, то ли сам Президент решил не дразнить гусей, одним словом, награда не нашла героя. Но шума вокруг неполученного ордена было немало...

Евгений Магда