Янукович: правительство Украины будет надежным партнером США

Правительство Украины будет предсказуемым и надежным партнером США. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе сегодняшней встречи в Киеве с помощником Государственного секретаря США Девидом КРЕЙМЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, на встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и основные направления внешней политики Украины. В частности, речь шла об углублении курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. В этом контексте глава правительства отметил, что Украина стремится целеустремленно и в то же время прагматично и конструктивно строить дальнейшие отношения с Европейским Союзом и НАТО, учитывая при этом национальные интересы и мнение общественности. По словам В.Януковича, заявление о формате дальнейшего сотрудничества Украины с Североатлантическим Альянсом, сделанное им во время визита к Брюсселю, было согласовано с Советом коалиции.

В разговоре Д.Креймер отметил то, что США заинтересованы в укреплении отношений между Украиной и Россией.

Стороны обсудили проведение реформ в Украине, в частности вопросы борьбы с коррупцией и создания инновационно-инвестиционной модели развития экономики.

В.Янукович и Д.Креймер также обменялись мнениями о сроках визита главы украинского правительства в США.