Яценюк: в Кабмине и Раде все нормально - мухи не кусают, свет горит

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) заявляет о необходимости принятия “реальной антикризисной программы”, с согласованным планом мер по преодолению “вызовов”, стоящих перед Украиной.

Об этом он сказал вчера в эфире телеканала “Интер”.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, Украина попала “в чрезвычайно сложную ситуацию по цене на газ”. Он добавил, что цена на газ для ряда предприятий будет слишком высокой, и это приведет к их банкротству. Депутат подчеркнул, что также российский “Газпром”, который имеет “доступ в качестве посредника, получит существенный контроль над рядом украинских предприятий”.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что вопрос газовых договоренностей - “это уже пройденный этап”. По его словам, сейчас главное “ответить на вопрос: что нужно делать и как дальше с этим жить”.

Депутат считает, что для выхода из кризиса, прежде всего, необходимо вернуть доверие людей к власти, потому что на сегодняшний день “люди и власть живут в разных не пересекающихся измерениях”. Он добавил, что когда должностные лица “приходят в правительство или в Раду, то там все нормально - мухи не кусают, свет горит”.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, всем необходимо понять, что Украина “находится на пороге невероятных вызовов для украинской экономики и для государства”. По его словам, без реальной антикризисной программы этот кризис не преодолеть.

Он подчеркнул необходимость возобновления системы кредитования. По словам депутата, НБУ должен кредитовать непосредственно производителя, работающего на внутренний рынок. А.ЯЦЕНЮК добавил, что возможно не совсем рыночным будет подход по определению тех секторов украинской экономики, которую государственные банки должны кредитовать, в частности, строительство, инфраструктурные проекты, “но это необходимо делать”.

А.ЯЦЕНЮК также считает, что в государстве должна быть задействована система перекредитования, когда государственные банки будут “перебирать на себя” кредиты, проплаты по которым являются достаточно проблемными и реструктуризировать их на больший срок. По его словам, необходимо сделать все для формирования внутреннего рынка.

Кроме того, депутат добавил, что в условиях кризиса недопустимым является увеличение налогов, поскольку это не даст доходов в бюджет, а предприятия не смогут выжить.