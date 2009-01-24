Симоненко светит уголовная ответственность?

Лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО могут привлечь к уголовной ответственности за невыполнение решения суда.

Как сообщили УНИАН в Печерском районном суде Киева, КПУ до сих пор не выполнила решение Печерского райсуда, которым она была обязана опровергнуть на своем интернет-сайте недостоверную информацию о причастности семьи Президента Украины к газовым сделкам. Следовательно, отдел государственной исполнительной службы Подольского райуправления юстиции Киева наложил штраф на КПУ за невыполнение судебного решения без уважительных причин.

В соответствии с требованиями статьи 87 закона Украины «Об исполнительном производстве», при дальнейшем невыполнении решения суда государственный исполнитель «возбуждает ходатайство перед судом об уголовной ответственности должника в соответствии с законом».

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года Печерский районный суд Киева полностью удовлетворил иск народного депутата Петра ЮЩЕНКО к народному депутату, лидеру Коммунистической партии Петру СИМОНЕНКО и КПУ о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Суд обязал П.СИМОНЕНКО и Компартию Украины не позднее месяца со дня вступления решения суда в законное действие опровергнуть на сайте КПУ ряд обнародованных пресс-службой публикаций о причастности членов семьи Президента к совместному предприятию «УкрГаз-Энерго» и другим компаниям, работающим на газовом рынке.

В начале этого года лидер коммунистов П.СИМОНЕНКО заявил, что Компартия будет настаивать, чтобы в повестку дня парламента 13 января был внесен вопрос об отстранении от исполнения обязанностей Президента В.ЮЩЕНКО. Также коммунисты предлагали рассмотреть вопрос об "уголовной ответственности ЮЩЕНКО и его бизнес-семьи за спекулятивные махинации на газовом рынке и злоупотребления должностью Президента с целью получения сверхдоходов".

13 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО категорически отверг обвинения в причастности его самого и его семьи к газовым сделкам.