Наша Украина переходит в оппозицию и отзывает своих министров

Блок «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ после встречи лидеров 4 политических сил.

Он отметил, что завтра будут оформлены официальные протокольные решения.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что “Наша Украина” отзовет своих министров из правительства. Также, по его словам, “Наша Украина” обратится и к Президенту Украины с призывом отозвать с должностей тех министров, которые назначены по его квоте и являются членами “Нашей Украины”.

Как сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, если кто-то не захочет уходить из правительства, то пусть принимает решение о выходе из партии.

Как сообщал УНИАН, «Наша Украина» решила, что не будет входить в широкую коалицию.