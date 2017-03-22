Украина в ООН: Россия цинично говорит о мире и продолжает финансировать террористов на Донбассе
Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, выступая в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека, напомнил, что Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге, чтобы применить временные меры против России.
Россия цинично говорит о мире и в то же время продолжает поставлять оружие и финансировать террористов в оккупированном Донбассе.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, выступая в Женеве во время сессии Совета ООН по правам человека. Тезисы выступления Кислица опубликовал в Twitter.
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«Россия цинично говорит о мире и в то же время продолжает поставлять оружие и финансировать террористов в оккупированном Донбассе», - подчеркнул он.
Кислица напомнил, что Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге, чтобы применить временные меры против России и заставить ее прекратить нарушать права украинского народа.