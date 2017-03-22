УКРОП требует национализировать банки с российским капиталом

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» требует от Президента Украины безотлагательно созвать заседание СНБО и рассмотреть вопрос о блокировании работы российских банков с последующим их переходом в собственность Украинского государства.

Об этом сказано в официальном заявлении партии о необходимости деоккупации банковской сферы.

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«УКРОП убежден, что бороться с агрессором-варваром, который прибегнул к прямой экспроприации украинских предприятий в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, следует его же методами – путем национализации компаний в пользу Украины», – заявили в УКРОПе.

В политсиле убеждены, что руководство Национального банка продолжает действовать в интересах российских финучреждений и способствовать сохранению в Украине бизнеса агрессора, который все глубже запускает свои щупальца в украинскую экономику. Об этом свидетельствуют, в частности, заявления Регулятора о продаже российских банков как единственном «цивилизованном» пути выхода капитала РФ из банковской системы Украины.

В УКРОПе также подчеркнули, что разрешение на продажу активов российских банков, в то время как террористы на востоке абсолютно бесплатно отобрали прибыльные украинские заводы и лишили миллионы предпринимателей их бизнеса, выгодно властям и лично главе Национального банка Валерии Гонтаревой, которым граждане страны совершенно безразличны. В случае перепродажи российских банков новым владельцам «Украинское объединение патриотов» будет добиваться блокирования их работы под новыми вывесками всеми законными способами. В политсиле подчеркивают, что не будут считать таких покупателей добросовестными приобретателями, ведь убеждены, что активы должны принадлежать Украинскому государству и его народу.

«УКРОП призывает власть не терять времени, ведь если Украина не проявит инициативу в этом вопросе, РФ и в дальнейшем будет иметь возможность мгновенно обвалить нашу банковскую систему, остановив работу своих финансовых учреждений – вопреки здравому смыслу и всем возможным законам, по которым она давно и безнаказанно топчется. Время начать настоящую деоккупацию экономики Украины!» – заявили в партии.