Турчинов видит попытки вернуть Россию и Украину к газовой войне

Первый вице-премьер-министр Украине Александр ТУРЧИНОВ называет заявления политиков о необходимости пересмотреть украинско-российские договоренности о газе попыткой вернуть обе страны к газовой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

“Некоторые политики хотят снова вернуть Украину к состоянию газовой войны, в которой мы находились несколько недель в начале месяца. Ситуация была очень опасной, она угрожала не только экономической стабильности, но и экономической безопасности нашего государства”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время первый вице-премьер не смог подтвердить, что народный депутат Украины, экс-председатель НАК “Нафтогаз Украины” Юрий БОЙКО обнародовал именно тот документ, который был подписан российским ОАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” в январе этого года.

“Я не знаю, какие контракты обнародовал БОЙКО. Я знаю, что он создал очень много проблем для государства. Потому что именно господин БОЙКО был автором создания “РосУкрЭнерго”. Именно он был проводником вывода этой компании на украинский рынок, и именно он и его заместитель сформировали такую договорно-правовую базу для НАК “Нафтогаза”, и он стал полностью зависимым от “РосУкрЭнерго”. Именно его заместитель господин ВОРОНИН подписывал соглашения на 30 лет. Они сейчас критикуют временную цену 1,7 (долларов на транзит газа – УНИАН), а они подписали соглашение на цену 1,6 долларов”, – отметил он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, именно из-за соглашений, подписанных Ю.БОЙКО, нынешнему правительству сложно было вести переговоры с Россией о цене на газ и транзит.

“Когда мы начинали говорить о цене, нам давали подписанное ВОРОНИНЫМ соглашение и говорили: “Какие проблемы? Вот соглашение, выполняйте его, пожалуйста!”. А кто патронировал подписание этих соглашений? Кто давал разрешение ЕХАНУРОВУ (в то время премьер-министр Украины – УНИАН) тогда санкционировать эти вопросы?”, - отметил он.

Первый вице-премьер считает, что “те, кто кормился от “РосУкрЭнерго”, заинтересованы разорвать контракты”.

В то же время А.ТУРЧИНОВ не ответил на вопрос, записано ли в контракте положение о возможности расторжения контракта с согласия сторон. “Я сейчас не помню, но любой контракт может быть разорван с согласия обеих сторон”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщалось, 22 января на пресс-конференции в УНИАН Ю.БОЙКО продемонстрировал копии газовых контрактов, подписанных между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 19 января 2009 года.

По словам Ю.БОЙКО, оппозиционное правительство проанализировало подписанные документы – один контракт на продажу газа, второй – на транспортировку газа.

Ю.БОЙКО сообщил, что в формуле базовой ценой для расчетов является цена 450 дол. за тыс. кубометров.

«Такая цена действительно действует в Германии, Чехии, Австрии. Но Германия расположена на расстоянии приблизительно 2200 км. То есть нам дали базовую цену 450 долларов, без учета того, что газ проходит через Украину, Словакию, Чехию и в Германию, и стоимость этого транзита составляет приблизительно 85 долларов, исходя из транзитных ставок, которые действуют в Чехии, Словакии и нашей стране, даже по 1,7 доллара. То есть забыли просто отминусовать от 450 долларов 85 долларов транзита», – сказал он.

Ю.БОЙКО отметил, что «в результате начальная стоимость газа для нас выходит более высокой, без учета транзита, чем для стран Европейского Союза».

«Но страшнее всего, что мы эту формулу, убыточную для нашей страны, заложили на десять лет вперед. И мы все десять лет будем получать газ дороже, чем его получают страны Европейского Союза», – сказал Ю.БОЙКО.

В то же время он отметил, что изменились и условия оплаты. «Если раньше мы платили по окончании месяца, то сегодня условия существенно усилены. Если до 7 числа месяца, следующего после поступления газа в страну, мы не рассчитаемся за газ, то в будущем месяце нас переводят уже на предоплату. Это беспрецедентный случай. Ни одна страна Европейского Союза, ни одна компания, которая работает с «Газпромом», не имеет подобного пункта, не имеет подобных условий», – сказал Ю.БОЙКО.

Также Ю.БОЙКО отметил, что «льготные условия транзита, данные компанией «Нафтогаз Украины» в этом году (сохранение ставки транзита на уровне 1,7 дол. за тыс. куб. м – УНИАН), также являются потерей для нашей экономики, причем потерей в размере около 3 млрд. дол. недополученной выручки».