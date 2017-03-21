На Днепропетровщине впервые в Украине отозвали депутата местного совета

На Днепропетровщине в Каменском отозвали депутата городского совета от Блока Петра Порошенко Юрия Литвиненко. Постановление о прекращении полномочий депутата приняла на своем заседании Каменская территориальная избирательная комиссия, этому постановлению предшествовало решение партийного съезда, как сообщает "Радио свобода".

По данным избирательной комиссии, Юрий Литвиненко был избран депутатом городского совета на выборах 2015 года.

Как проинформировали в партии «Блок Петра Порошенко –«Солидарность», решение об отзыве депутата приняли на партийном съезде 17 марта. В партии отметили, что впервые в Украине после принятия нового закона «О местных выборах» был применен механизм отзыва относительно депутата местного совета.

Инициативная группа собрала в Каменском более 1800 подписей избирателей за отзыв депутата, отметили в партии.

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По сообщению, партийная проверка установила ряд нарушений с его стороны, в частности, отсутствие работы с избирателями на округе.

«Как сообщила руководитель городской организации партии Наталья Шкуренко, после выборов Юрий Литвиненко избегал выполнения депутатских обязанностей , за что был исключен из состава фракции, а также стал фигурантом уголовных производств выявлены факты злоупотребления служебным положением и нецелевого использования средств», – говорится в сообщении партии.

В то же время сам экс-депутат все обвинения отвергает и заявляет, что сбор подписей за его отзыв «был организован руководством местной организации партии в нарушение законодательства».

«Есть несколько пунктов, по которым депутат может быть отозван. Нарушение Конституции – на момент, когда прозвучали эти обвинения, не было ни одной статьи Конституции, которую бы я нарушил и это было бы доказано в суде. Отсутствие работы с избирателями – тоже нет. Только этого года я оказал помощь избирателям, инвалидам, подшефной школе 10 раз. Отсутствие отчета о работе – нет. Отчет о моей работе за 2016 год в декабре был обнародован на сайте. Пропуски на сессии? На тот момент, когда готовились документы, состоялось 14 сессий, на 12 из них я присутствовал, на двух не был из-за болезни. Я был депутатом шести созывов горсовета, являюсь советником мэра, но это никого не остановило», – сказал в комментарии Радио Свобода Юрий Литвиненко.

По словам Литвиненко, сейчас он изучает документы о своем отзыве, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Он не исключает, что будет оспаривать решение в суде.