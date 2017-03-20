Раде предлагают изменения в УК, позволяющие арест судов-нарушителей за рейсы в Крым

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 6206, посвященный совершенствованию Уголовного и Уголовно-процессуального Кодекса для того, чтобы остановить нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, законопроект готовился вместе с СБУ по АР Крыму, в юрисдикцию которого входит преследование иностранных судов-нарушителей, выполняющих рейсы в оккупированный Крыму.

"Что предлагается законопроектом? Определение, что именно является «ущербом государству» - условия статьи 332-1 УК украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее). Решение проблемы взятия под стражу обвиняемых в совершении преступления, что предусмотренное статьей 332-1", - отмечает Фриз.

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Также, по ее словам, законопроектом предлагается решение проблемы осуществления специального досудебного расследования на постоянной основе не только в отношении подозреваемого, который скрывается от органов досудебного расследования и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск, а также в отношении лиц, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства и находятся за пределами территории Украины.

"Сразу отмечу: это не позволит решить проблему мер к российским судам (они преимущественно не выходят за пределы территориальных вод РФ и оккупированных территорий). Но суда, которые не под российским флагом заходят в АР Крым и осуществляют рейсы в иностранные страны и в порты, что под контролем Украины, смогут преследоваться и арестовываться", - подчеркнула Фриз.