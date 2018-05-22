Вице-президент Еврокомиссии: "Украина может рассчитывать на второй транш в размере 600 млн евро. Это решено"

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис возглавлял правительство Латвии с 2009 по 2014 год. За период его премьерства страна вышла из экономического кризиса, латвийская экономика стала одной из самых быстро растущих экономик в Европе, а Латвия присоединилась к зоне евро.

По его убеждению, у Украины есть все шансы повторить этот путь, если не затягивать с необходимыми реформами. Особенно теми, которые требуют времени.

УНИАН пообщался с ним о том, почему ЕС «выламывает руки» Киеву, заставляя отменить мораторий на экспорт украинского леса-кругляка в качестве обязательного фактора для выделения Украине макрофинансовой помощи. Но, по мнению Домбровскиса, лес здесь ни причем. Мол, вместо «лес-кругляк» можно вписать любое наименование того, что Украина экспортирует в ЕС в рамках зоны свободной торговли, но, оставив слово «мораторий», получим аналогичную картину. Кроме того, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал, станет ли это препятствием для получения Украиной третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС, сколько времени есть у Украины, чтобы решить этот вопрос, и когда украинцы могут почувствовать улучшение от экономического роста.

Почему Европейская комиссия одобрила выделение этого транша без выполнения Украиной условия отменить запрет на экспорт леса-кругляка?

Условия выделения макрофинансовой помощи отражены в Меморандуме о взаимопонимании (МОВ), но есть пространство для маневра в отношении того, к какому траншу применяются те или иные условия.

В случае второго транша условия для его выделения были выполнены. А в решении вопроса отмены запрета на экспорт леса уже есть определенный прогресс – соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. У ЕС есть пространство для маневра, и когда мы видим, что есть значительный прогресс во всех сферах, то вопрос, работа над которым продолжается, не может быть причиной, по которой бы мы не выделили этот транш. К тому же - это условие не исчезло из МОВ, и мы должны будем вернуться к нему в контексте третьего транша.

Важно отметить, что программа макрофинансовой помощи имеет очень обширные условия, которые содержатся в приложении к МОВ, и мы видели, что Украина выполняет их, практически, во всех сферах. Действительно, одним остающимся нерешенным вопросом является запрет на экспорт лесоматериалов.

Почему именно вопрос лесоматериалов?

Одним из условий программы макрофинансовой помощи есть условие не вводить новые торговые запретительные меры, не соответствующие углубленной и всеохватывающей зоне свободной торговли, создание которой предусмотрено Соглашением об асоциации между ЕС и Украиной.

Украинцы нарушили достигнутые договоренности?

Когда мы подписали Соглашение об ассоциации, предусмотрев создание углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли с Украиной, один из пунктов предоставления нашей макрофинансовой помощи был о том, что новые запретительные торговые меры вводиться не будут. Мы обсуждали этот вопрос после того, как мораторий был введен. В феврале проект закона об отмене этого запрета был направлен в парламент, и потому мы считаем, что есть прогресс в выполнении этого условия. К тому же мы вернемся к этому вопросу в любом случае, в контексте третьего транша, и он должен быть решен. Мы получили заверения как от президента, так и от правительства, что украинская сторона постарается достичь дальнейшего прогресса в этом вопросе достаточно оперативно.

Правильно ли понимать, что для украинской власти будет не обязательным выполнять это условие сейчас, учитывая, что третий транш выделяется не завтра?

Обычно, минимальный промежуток времени между выплатами составляет три месяца. У нас уже есть значительный разрыв между первой выплатой, которая была 22 июля 2015 года и второй, которая осуществляется сейчас. Мы не можем позволить себе иметь такой же разрыв между вторым и третьим траншами, потому что программа закончится в первые дни января следующего года. До этого времени все должно быть сделано, и все необходимые условия для третьего транша должны быть выполнены. И в этом случае у нас нет возможностей быть гибкими в отношении условий по траншам. После того, как мы сделаем оценку третьего транша, мы также сделаем оценку выполнения всех условий, которые есть в программе.

Сколько времени есть у украинцев, чтобы принять этот закон?

С точки зрения ЕС, мы ожидаем быстрого прогресса. Но мы оценим этот прогресс в контексте третьего транша, а третий транш может быть выделен, самое раннее, через три месяца после нынешнего транша. В любом случае, этот транш должен быть выделен до конца этого года. Я бы не рассчитывал на те несколько дней, которые есть в январе, что значит, что все условия должны быть выполнены заранее. У нас остается не так много времени. Из обсуждения с украинскими властями мы видим, что есть решительность продвигаться вперед по этому вопросу.

В СМИ была информация о том, что, если закон не будет принят, деньги второго транша в Украину не зайдут. Соответствует ли это действительности?

Решение в отношении второго транша принято. Если вы хотите – оно окончательное. Украина может рассчитывать на второй транш в размере 600 млн евро. Это решено.

А когда начнется обсуждение в отношении третьего транша?

Эта дискуссия уже началась – у нас осталось не так много времени, так как мы должны все завершить в этом году. Как я уже сказал, в начале следующего года программа закончится.

Нарушение с лесоматериалами – единственное, которое было допущено украинской стороной или было нарушено еще больше?

Я бы не называл это нарушением. Мы видим, что определенный прогресс был достигнут и дальнейшая работа проводится. Но есть еще и другой вопрос, который мы обсуждаем – это в отношении социальных выплат внутренне перемещенным лицам, обсуждение которого продолжится в контексте третьего транша.

Что конкретно должно быть сделано?

Тут мы хотим видеть, что эта категория людей получала необходимую социальную помощь.

В пресс-релизе о выделении второго транша мы видели красивые слова о том, что эти средства направлены на структурные реформы, на поддержку людей. Что конкретно вы хотите увидеть в качестве результата этой работы?

Наша программа называется «программа макрофинансовой помощи». Поэтому главная ее цель – гарантировать макрофинансовую и макроэкономическую стабилизацию в стране. Это – контекст, в котором эта третья по счету программа макрофинансовой помощи Украине была начата, и тут мы уже увидели значительные улучшения. Украинская экономика вернулась к росту - в прошлом году было около 2% роста, значительно снизилась инфляция, увеличен государственный денежный резерв, стабилизировался обменный курс гривны, был снижен бюджетный дефицит. Мы видим, что цель широкой макрофинансовой и макроэкономической стабилизации была достигнута. И, как вам известно, эта программа сопровождается повесткой дня структурных реформ, которые направлены на то, чтобы усилить конкурентную способность украинской экономики, реформировать энергетический сектор, улучшить бизнес-среду, провести ряд инициатив в сфере борьбы с коррупцией. И мы видим, что прогресс был достигнут.

Этими деньгами вы хотите продолжить этот процесс?

Именно так. Это – главная цель этой программы.

То, как вы описали положение вещей в Украине, выглядит очень красиво, но слышали ли вы что-либо от иностранного бизнеса, как ему сейчас работается в Украине, есть ли улучшения?

Да, улучшения есть, и мы их видим в ряде сфер, которые я упомянул. В то же время, нужно отметить, что еще есть ряд препятствий в сфере бизнес-климата, в отношении надежности и предсказуемости судебной системы, есть ряд административных препятствий – есть еще достаточно значительное количество сфер, где эта работа должна быть продолжена.

Какого вида угрозы, с вашей точки зрения, являются наибольшими препятствиями тому, чтобы Украина стала экономически стабильной страной?

Нам известно, что эта программа выполняется на фоне конфликта на востоке Украины. Поэтому одной из наибольших угроз экономике остается ситуация в сфере безопасности, конфликт на востоке Украины, которому должно быть найдено решение. Я подчеркиваю этот вопрос, потому что именно он несет большие угрозы. Кстати, это было причиной, по которой было принято решение выделить Украине макрофинансовую помощь с самого сначала. Также необходимо продолжать работу в сфере улучшения бизнес-климата, бороться с коррупцией, привлекать иностранного инвестора – все это необходимо продолжать делать в любом случае.

Вы довольны тем, как украинская власть борется с коррупцией?

Мы видим, что прогресс есть: было создано независимое антикоррупционное бюро, с введением электронного декларирования улучшилась прозрачность финансов политиков и чиновников, структурными реформами в сфере энергетики были установлены более четкие правила игры. Определенные вещи уже были сделаны, но эта работа должна быть продолжена.

Мы все прекрасно понимаем, что реформы не проводят за одну ночь, но люди в Украине, послушая вас, скажут - мы этого не чувствуем, о чем он говорит, когда мы едва выживаем? Как вы думаете, что необходимо, для того, чтобы сделать эти процессы не только необратимыми, но и чтобы они проходили быстрее? Какой фактор мы можем расценивать как такой, что сдерживает реформы?

Есть промежуток во времени между макроэкономическим улучшением и временем, когда люди реально начинают ощущать, что, таки да, действительно, мы это тоже ощущаем. Аналогично было в разных странах Европы, когда они переживали глобальный экономический кризис - мы видели макрофинансовое улучшение, но люди продолжали говорить, что они не ощущают этого на своем кошельке. Необходимо время. Но, в любом случае, необходима макроэкономическая и финансовая стабильность, чтобы обеспечить экономический рост, улучшить бюджетные поступления, улучшить возможности финансирования социальных программы и так далее. Основа для всего это - стабильный экономический рост. Чтобы продолжать выполнять повестку дня реформ, эта работа должна быть продолжена.

Это то, что мы сейчас наблюдаем в Европе. Страны, которые выполняют более амбициозные структурные реформы, такие, как Ирландия, Испания, а до них - страны Балтии, сейчас являются самыми быстро растущими в ЕС экономиками.

Поэтому, первое - необходимо следовать курсу повестки дня реформ, и второе - сделать привлекательным бизнес-среду для привлечения инвестиций, потому что это основа экономического роста.

Что я также хотел бы отметить, так это инклюзивный рост, равные доходы посредством политики налогов, снижение налогового груза на низко оплачиваемую работу посредством образования, более продуманная социальная политика, выплаты и так далее. Здесь нет одного ответа, есть работа, которую нужно сделать в ряде областей, но, если вы будете продолжать эту работу, вы увидите, что она принесет свои результаты.

Вы были премьер-министром Латвии. А если бы вы были премьер-министром Украины, где бы вы расставили приоритеты?

Я бы не хотел ставить себя на место господина Гройсмана, я думаю, что механический перенос опыта одной страны на другую - это плохая идея. То, что я был премьер-министром Латвии, не значит, что я знаю лучше, какие приоритеты будут лучшими для Украины. Украина сама должна определять свои приоритеты.

Если говорить об опыте Латвии, то у нас была подобная ситуация - был серьезный экономический и финансовый кризис в 2008-2009 годах, и мы должны были проводить реформы, которые занимали время. Мы сконцентрировались и провели их без задержек и очень амбициозно. Делая это во время кризиса, мы установили условия также и для быстрого экономического восстановления. И потом, через несколько лет, Латвия была одной из самых быстро растущих в ЕС экономик. В каком-то смысле - это тот же урок: реформы приносят результаты.

Я думаю, что в отношении повестки дня структурных реформ, которые проделала Украина за последние несколько лет, было достаточно замечательных достижений, и было сделано достаточно много из того, что не продвигалось десятилетиями. Я думаю, что был сделан серьезный прогресс, и эта работа продолжается. Со стороны же ЕС нам нужно продолжать взаимодействие с Украиной. И очень хорошо, что мы видим прогресс и со стороны ЕС – это завершение ратификации Соглашения об ассоциации, продвижение вперед с макрофинансовой программой. Мы также надеемся, что в середине года будет завершена работа над предоставлением безвизового режима. Поэтому важно, чтобы со стороны ЕС мы продолжали поддерживать Украину в этот трудный период.

Ирина Сомер