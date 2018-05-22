Вехи недели. Блокадные акценты, переполох под куполом и партийный зуд

В многоголосье оценок по поводу целесообразности или тщетности блокады транспортного сообщения на Донбассе ушли на задний план некоторые важные вещи. Первая и главная – конфликт удалось частично урегулировать без кровопролития. Экономический негативный эффект, к сожалению, будет, но его можно, по крайней мере, попытаться сгладить, если действовать согласованно на уровне правительства и парламента. Чрезвычайное положение в энергетике и пламенные призывы Владимира Гройсмана не могут заменить целенаправленных действий Кабинета Министров. В условиях противостояния с Россией отказ от энергетических ресурсов и части доходов от экспорта продукции металлургии, безусловно, должен компенсироваться при помощи неординарных шагов в экономике, а не усиления фискального давления. Понимают ли это в правительстве и парламенте?

Пока заметно оживился мэр Львова Андрей Садовый, демонстрирующий готовность пострадать за правое дело от рук Генеральной прокуратуры. Андрей Иванович начал делать ранее не свойственные ему резкие заявления с такой интенсивностью, словно уже мысленно попрощался с кабинетом в ратуше на Площади Рынок и готов возглавить манифестацию протеста на Банковой.

Конкуренцию ему (правда, на Донбассе) составил Владимир Парасюк, видимо, помнящий, как его выступление на Майдане в 2014 году стало поводом для бегства Виктора Януковича. Сегодня внефракционный депутат всеми фибрами души поддерживает блокаду, и в порыве борьбы с оппонентами решил устроить стычку с правоохранителями. Стремление представителей власти привлечь Парасюка к ответственности и лишить депутатского иммунитета вряд ли будет эффективным.

Не выдержали нервы у Оксаны Сыроид, когда представители «Народного фронта» попытались предоставить парламентскую трибуну правоохранителям, с которыми схлестнулся в Славянске Парасюк. Почему Оксану Ивановну напугали два человека в камуфляже, если многие парламентарии предпочитают униформу для участия в пленарных заседаниях – остается загадкой. Зато очевидно, что находить общий язык слугам народа становится с каждым днем тяжелее и тяжелее.

Петр Порошенко, попытавшийся перехватить контроль над блокадой транспортного сообщения на Донбассе, особо подчеркнул, что выступает категорически против досрочных парламентских выборов. Стоит ли удивляться, что Юлия Тимошенко и представители «Оппозиционного блока» придерживаются противоположной точки зрения. Юлия Владимировна пытается использовать малейший повод для критики власти, из-за чего создается впечатление, что для нее процесс борьбы за досрочные выборы важнее результата.

Пытаются реагировать на ситуацию по мере возможности и политические партии. БПП «Солидарность» не рискнула сменить партийного лидера, хотя Виталий Кличко уже давно официально подал в отставку. ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» объявили о намерении объединиться для прихода к власти с привычными для националистов лозунгами. Правда, никто не даст гарантию, что идеологическая политическая сила будет поддержана утомленными политическими страстями избирателями.

Роман Насиров после нескольких дней пребывания в СИЗО вышел на свободу под рекордный в новейшей истории Украины залог в 100 миллионов гривен. Он намерен посещать допросы и утверждает, что не собирается покидать страну. Интересно, начали ли сознательные парламентарии работать над совершенствованием УПК, дающего свободу рук и передвижения подозреваемым или все силы ушли в излучение радости по поводу 100-летия украинского парламентаризма?

Евгений Магда