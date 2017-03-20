Обсуждение законопроекта о принудительном лишении гражданства Украины (событие завершено)

Организаторами круглого стола выступили Global Ukraine и УНИАН.

Вопросы для обсуждения:

- Существуют ли риски нарушения прав человека, Конституции Украины, Устава ООН, международных договоров и обязательств, взятых на себя Украиной в рамках участия в Европейской конвенции о защите прав человека и других?

- Существует ли угроза национальной безопасности Украины, раскола общества в связи с этим законом?

- Существуют ли риски разрыва связей с диаспорой и активными украинцами, проживающими за рубежом?

- Существуют ли риски ограничения прав украинцев, проживающих за рубежом, в том числе потенциальные риски дискриминации (отсутствие их представительства в парламенте, возможность работать на госслужбе и других органах власти в Украине, лишение права голоса людей и пр.)?

- Международный опыт в решении подобных вопросов.

К участию приглашены: Виолетта Москалу, PhD, инициатор и соучредитель сети Global Ukrainians; Богдан Яременко, Майдан иностранных дел; Михаил Винницкий, преподаватель НаУКМА и УКУ; Вадим Трюхан, украинский дипломат, юрист-международник, председатель правления ОО «Европейский Рух Украины»; Геннадий Болдырь, директор департамента международного сотрудничества ТПП Украины; Евгений Уткин, основатель и президент хай-тек-холдинга KM Core; Михаил Ратушный, председатель Украинского Всемирного Координационного совета; Ольга Айвазовская, «Опора»; Денис Ковриженко, старший советник по юридическим вопросам Международного фонда IFES; Ирина Сушко, Европа без барьеров, представитель Реанимационного Пакета Реформ; Роман Рубченко, председатель Правления, представитель Ассоциации "Профессиональная Правительство»; народные депутаты Украины.