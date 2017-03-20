Украина оказалась наименее счастливой страной в Европе - рейтинг

Об этом свидетельствуют данные отчета всемирного счастья (World Happiness Report 2017), опубликованного в понедельник, 20 марта. Этот отчет с 2012 года публикуется по инициативе ООН, как сообщает DW.

В пятерку лидеров также попали Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. Германия в этом рейтинге заняла 16-е место.

Читайте такжеУкраинцев больше всего раздражает война, нестабильность в стране и собственное финансовое состояние – опрос

Украина оказалась на 132-м месте (между Ганой и Угандой), став таким образом самой несчастливой страной Европы. Напомним, что в прошлом году Украина была на 123-м месте рейтинга. На последнем, 155-м месте рейтинга, - Центральноафриканская Республика.

Среди факторов, которые влияют на счастье, согласно исследованию авторов рейтинга: покупательская способность, количество здоровых лет жизни, уверенность в том, что в случае беды можно рассчитывать на поддержку родных и близких, свобода делать жизненный выбор, распространенность благотворительности и распространенность коррупции.

Как сообщал УНИАН, недавно былиназваны топ-10 самых экологически чистых столиц мира. Рейтинг возглавил Стокгольм.