Аваков выступает за привлечение к ответственности Парасюка

Глава МВД Арсен Аваков выступает за привлечение к ответственности нардепа Владимира Парасюка.

Об этом он заявил в эфире программы "События недели" на телеканале Украина, сообщает пресс-служба канала.

"Мы имели ситуацию, при которой группа самоуверенных молодых людей во главе с народным депутатом приняла решение противостоять полиции. Кто-то присвоил себе право не подчиняться законам и применять насилие", - сказал он.

По мнению министра, такое поведение недопустимо и опасно. "Считаю недопустимым то, что народный депутат, размахивая удостоверением с одной стороны, с другой - бьет служителя закона или государственного служащего, прекрасно зная, что тот из-за своих обязанностей не может оппонировать народному депутату. Это явление очень опасно для всей страны в целом, настаиваю на том, чтобы этому факту была дана соответствующая оценка ", - сказал Аваков.

Он убежден, что так действия Парасюка должны иметь оценку. "Именно поэтому не только полицейские, я, как министр, руководство Национальной полиции, надеюсь, что многие депутаты настаивают: этот факт должен иметь оценку. Неприкосновенность депутата носит политический характер. Он не должен привлекаться к ответственности по фактам его политической деятельности, но по факту его хулиганских действий или явных нарушений закона", - сказал Аваков.

Он также сообщил, что решение о прибытии участников конфликта в Киев было принято им, а высказать свое мнение с трибуны их пригласили сами народные депутаты.