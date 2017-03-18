Президент Литвы: "Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым – это Украина"

Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась в поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом она написала в Twitter.

«Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым – это Украина», – написала президент Литвы.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников «референдума» 16 марта 2014 года высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма, и ввели ряд экономических санкций против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.