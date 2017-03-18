Президент Литвы: "Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым – это Украина"
Президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала Украину в борьбе с агрессией РФ.
Президент Литвы Даля Грибаускайте высказалась в поддержку территориальной целостности Украины.
Об этом она написала в Twitter.
«Свободу можно оккупировать, но ее невозможно отобрать. Крым – это Украина», – написала президент Литвы.
Читайте такжеПрокуратура АР Крым сообщила о подозрении в госизмене 136 депутатам
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% участников «референдума» 16 марта 2014 года высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма, и ввели ряд экономических санкций против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.