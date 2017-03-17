Корабли НАТО прибыли в Одессу для совместных учений с украинскими моряками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу на борту штабного корабля ORP K. X. Czernicki («Конт-адмирал Ксаверий Черницкий», ВМС Польши). Командир ORP K. X. Czernicki Александр Урбанович руководит походом группы кораблей, в которую также входят три морских тральщика - ESPS Duero (Испания), FGS Rottweil (Германии) и TCG Alanya (Турция).

Как отметил Урбанович, украинские моряки вместе с иностранными коллегами проведут совместные учения.

«Мы покажем, как выполняем различные задачи для обмена опытом и усовершенствования будущих отношений», - сказал командир корабля. В частности, военнослужащие НАТО продемонстрируют мастерство владения водолазным и противоминным оборудованием, состоится совместная отработка приемов борьбы за живучесть судна.

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Отмечалось, что часть занятий пройдет на суше. По словам заместителя начальника штаба командования ВМС ВС Украины по вопросам евроатлантической интеграции, капитана 1-го ранга Андрея Рыженко, это касается учений с индивидуальными средствами дыхания, по радиационно-химической и радиологической защите.

«Нам очень важно использовать этот опыт», - сказал он, подчеркнув важность визита вышеназванных кораблей для дальнейшего развития сотрудничества между украинскими ВМС и НАТО.

Также будут проведены тактические маневры в море: маневрирование, радиосвязь и пр.

«Мы такие контакты максимально используем в пользу возрождения национальных ВМС. Мы максимально все делаем для нашего вклада в коллективную безопасность в Черном море, а на перспективу - и в Мировом океане, как это было до 2014 года», - сказал Рыженко.

Как отметил во время пресс-конференции посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис, прибытие кораблей НАТО в Одесский порт является доказательством практического сотрудничества между Украиной и НАТО.

«Сегодня очень важный день, важное событие для Одессы, для Украины - четыре корабля НАТО прибыли с визитом в Одесский порт. Это является доказательством практического сотрудничества между Украиной и НАТО. Это также показывает, что НАТО ваш друг и партнер, с которым Украина достаточно успешно сотрудничает в рамках многих программ», - подчеркнул дипломат.

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Он добавил, что совместные мероприятия необходимы для того, чтобы украинские Вооруженные силы достигли стандартов НАТО до 2020 года, «как записано в официальных документах правительства Украины».

Как уточнили в пресс-центре командования ВМС ВСУ, корабли НАТО пробудут в Одесском порту до 20 марта.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Одессу с официальным визитом прибыли 4 военных корабля НАТО. Корабли соединения Постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG -2) - штабной корабль ORP K. X. Czernicki (ВМС Польши), а также - морские тральщики ESPS Duero (Испания), FGS Rottweil (Германии) и TCG Alanya (Турция) – ошвартовались возле одного из причалов Одесского морского порта.