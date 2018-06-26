Как будут добивать Нашу Украину

На днях один из делегатов съезда Соцпартии спросил в присутствии журналистов своего лидера Александра Мороза, возможны ли досрочные выборы в местные органы власти. Мороз уверенно ответил, что в ближайшие два года такие выборы в Украине проводиться не будут.

Мол, в дальнейшем, когда местные советы получат новые функции (очевидно, речь идет о реформе местного самоуправления. - Авт.) нужно будет проводить новые выборы. А перед тем внести изменения в действующее законодательство и сохранить за нынешними местными советами их полномочия на протяжении пяти лет.

Звучит вроде бы логично. Однако некоторые недавние политические поступки спикера демонстрируют его склонность к умелой маскировке истинных намерений как своих лично, так и замыслов его нынеших политических союзников.

Тем более, что из центрального офиса Партии регионов доностится отзвук активной подготовки к досрочным выборам в органы местного самоуправления. Причем подготовлен законопроект, который является намного радикальнее чем 3207-1 (либо последний будет сильно изменен). Непрямым подтверждением этого могут быть слова премьер-министра, лидера Партии регионов Виктора Януковича из выступления перед хозактивом Донецкой области. По словам главы правительства, с начала 2007 года будут ликвидированы государственные областные и районные администрации.

Как сказал премьер, уже на осенней сессии парламента будет рассмотрен закон о местном самоуправлении, который “предоставит вам (региональным властям) возможность формировать региональную политику, принимать законодательные акты здесь в регионе, региональные законы, те законы, по которым будут жить регионы”.

“Если мы на осенней сессии рассмотрим этот законопроект, то уже с нового года в регионах будут другие отношения устанавливаться. Не будет областных государственных администраций, будут областные исполнительные комитеты, будут районные исполкомы”, - сказал Янукович.

На следующий день Мороз выразилискреннее удивление (искреннее ли?) по поводу этих слов и опроверг тезис Януковича о том, что в качестве продолжения политреформы будут ликвидированы государственные обладминистрации.

“Виктор Янукович высказался, как вы слышали, но мне кажется, ему стоит посмотреть проект изменений в Конституцию, который вернулся из Конституционного суда и который мы, возможно, рассмотрим на следующей сессионной неделе, - сказал спикер. - Там записано, что будут изменены функции областных государственных администраций и ликвидированы райгосадминистрации”.

Но КС может достаточно оперативно признать конституционной и ликвидацию обладминистраций. Ничего антиконституционного в этом не видно.

Более того, по информации автора, готовится синхронизация во времени принятия законов о местном самоуправлении и оппозиции. А в один пакет с ними будет включено постановление о проведении досрочных выборов в местные органы власти. Основание - после внесения изменений в Конституцию (законом 3207-1 или же законом с другой нумерацией) в корне изменилась система местного самоуправления в Украине.

При таком раскладе за этот пакет проголосуют не только “Регионы”, СПУ и КПУ, но и БЮТ. Что и даст 300+1 голос, необходимый для внесения изменений в Основной Закон. Эти четыре силы в течение последнего месяца, как утверждают информированные источники, уже провели мониторинг ситуации и пришли к выводу, что точно не понесут потери, а вполне вероятно, что и приплюсуют малость к своему представительству в местных советах. Даже после того, как повышение жилищно-коммунальных тарифов определенным образом ударит по электорату ПР и СПУ.

Этот плюс много в чем будет предопределен „дерибаном” голосов ослабленной и деморализованной „Нашей Украины”. По прогнозам аналитиков, в случае проведения досрочных выборов в местные органы власти НУ не получит почти ничего. Даже в базовых для себя регионах. Что окончательно добьет эту политическую силу.

Это хорошо укладывается в схему последовательной игры Партии регионов на вытеснение Виктора Ющенко из реальной политики. Перехват инициативы во внешней политике „контрасигнации”, „посягательство” на пятерку пропрезидентских губернаторов, недопуск НУ в широкую коалицию (“коммунистов - не сдадим!”) с явным намерением выбить из правительства министров-“нашеукраинцев” - вот „этапы славного пути”. Выбивание из-под Президента последней политической опоры призвано ускорить процесс. Ведь никакой замены не будет еще долго. Пока что Юрий Луценко, похоже, ведет собственную игру, а проекты Николая Катеринчука и Анатолия Матвиенко находятся в эмбриональном состоянии. И имеют все шансы из этого состояния никогда и не выйти.

Не так давно, всего десять лет тому назад, по Украине катился такой же мощный каток, подминая под себя экономику, политикум, социум. За рулем сидел Лазаренко Павел Иванович...

Николай Писарчук

Фото на первой странице c сайта disinfector.livejournal.com