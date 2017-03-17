Обладателей "паспортов Л/ДНР" не будут пускать в Евросоюз

В Европейском Союзе вновь заявили, что не признают документы, выданные "ЛНР" и "ДНР", и не будут пускать их владельцев в страны сообщества. Об этом сегодня в Брюсселе сказала спикер Европейской службы внешнего действия Майя Косьянчич.

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Она напомнила, что этот вопрос на встрече в Мюнхене в феврале обсуждали высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы считаем, что этот указ (подписанный 18 февраля президентом РФ о признании «документов», выданных «ЛНР» и «ДНР») не соответствует духу Минских договоренностей. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность, суверенитет и единство Украины и полную имплементацию Минских договоренностей. Мы также уже сказали, что документы для путешествий не признаются Европейским Союзом", - напомнила пресс-секретарь о позиции ЕС.

Вместе с тем Косьянчич отказалась комментировать информацию относительно того, что российский Райффайзенбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International, готовится обслуживать клиентов с так называемыми "паспортами", выданным на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что признание «паспортов, выданных боевиками «ДНР» и «ЛНР», не нарушает Минские соглашения, указ Путина выдан из «гуманитарных соображений», поскольку Украина «блокирует ОРДЛО», и люди не могут оформить паспорта и другие документы.