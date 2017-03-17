В офисе российской радиостанции на Кипре прогремел взрыв

На Кипре в здании, где расположен офис российской радиостанции Russian Wave произошел взрыв. Об этом в Facebook написал бизнесмен Сергей Лаврухин.

«В здании BodyLine взрыв !!!! Друзья из Лимассола вы целы ?! Машины скорой помощи и пожарные приехали, квартал окружили: - ((( Там новый офис и студии Russian Wave», - написал Лаврухин.

Российские СМИ сообщают, что во время взрыва, который произошел в 7:40, в редакции радиостанции никого не было.