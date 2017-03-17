В офисе российской радиостанции на Кипре прогремел взрыв
09:54, 17 марта 2017Политика
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К зданию уже приехали пожарные и скорая помощь.
Взрыв прогремел сегодня утром / Газета.Ru
На Кипре в здании, где расположен офис российской радиостанции Russian Wave произошел взрыв. Об этом в Facebook написал бизнесмен Сергей Лаврухин.
«В здании BodyLine взрыв !!!! Друзья из Лимассола вы целы ?! Машины скорой помощи и пожарные приехали, квартал окружили: - ((( Там новый офис и студии Russian Wave», - написал Лаврухин.
Российские СМИ сообщают, что во время взрыва, который произошел в 7:40, в редакции радиостанции никого не было.
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