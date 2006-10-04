Декларация о доходах Веры Ульянченко

Губернатор Киевской области Вера Ивановна Ульянченко передала в "Украинскую правду" свою декларацию о доходах.

За прошлый год, когда Вера Ивановна была народным депутатом, она получила 104 тысячи 546 гривен зарплаты.

В среднем это составляет 8 700 гривен в месяц. Плюс еще Вере Ивановне выделили 8 166 гривен материальной помощи.

Итак сейчас, работая председателем областной администрации, Вера Ивановна пошла на ухудшение своего материального положения – ведь, по ее словам, зарплата губернатора составляет 7 тысяч гривен.

Муж Веры Ивановны, Виктор Ивченко (не путать с Алексеем Ивченко!) в прошлом году стал председателем Госагенства по вопросам инвестиций и инноваций. На эту должность он перешел из руководства в Национальном депозитарии Украины.

Государственная служба принесла ему 123 513 гривен дохода, то есть десять тысяч ежемесячно.

Доля Веры Ивановны в квартире составляет 54 квадратных метра, тогда как других членов семьи, мужа и дочери-школьницы – 262 квадратных метра.

Также за ближайшими родственниками Веры Ивановны числится 3 290 квадратных метра земли и дача в 792 квадрата.

Есть у Веры Ивановны автомобиль – малолитражка "Фольксваген Поло". У ее мужа – трехлитровая "Ауди А4".

У ее мужа есть взнос в уставном фонде предприятий на миллион гривен, а также ценных бумаг на 386 тысяч.

Денег в банке нет ни у Веры Ивановны, ни у ее мужа.

"Украинская правда"