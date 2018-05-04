У мавзолея Ленина - давка

Сегодня для коммунистов скорбная дата. 85 лет назад умер Владимир Ленин. Вождь мирового пролетариата и ныне лежит в Москве на Красной площади. И, естественно, с утра к учителю потянулись зюгановцы, ампиловцы и прочие пожилые люди многочисленных российских коммунистических партий.

Внешне здесь все, как было при советской власти, разве что на покойника надели более светлый костюм, правда, галстук тот же, знаменитый, темный в белый горошек.

На чьи деньги лежит Ленин в Мавзолее, выяснить не удалось. Но явно не на партийные взносы большевиков. Думается на деньги всех российских налогоплательщиков. Всем известно, как бережно относится нынешний премьер-министр Владимир Путин к советской истории, к символам ушедшей эпохи – гимну, звезде, красному цвету, памятникам советской эпохи.

Во время последней профилактики «тела» специалисты внимательно изучили его состояние. Уже ни для кого не секрет, как это делается. Московские телекомпании уже давно показали всем желающим всю процедуру «сохранения тела». Есть двойник вождя, тело мужчины (говорят умерший бомж с Павелецкого вокзала), примерно одного и того же возраста, что и Ленин, на котором и проводятся вначале все эксперименты.

Дискуссии, выносить или не выносить Ленина из Кремля, в России поутихли. Власть ждет, когда советское поколение вымрет, а с ним и коммунистическая идея канет в небытие. Даже русская православная церковь поутихла с критикой язычества на Красной площади. А недавняя общероссийская дискуссия «герои и идолы России» - поставила Иосифа Сталина на почетное третье место. Впору откапывать «отца всех народов». И назад в Мавзолей.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что «сейчас не время заниматься этим вопросом». Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский - «было бы правильным похоронить Ленина на кладбище». А уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин полагает, что «сам Мавзолей является историческим памятником и должен быть на Красной площади. Что же касается сохранения этих языческих ритуалов, то и сам Ленин был бы против того состояния, в котором он сейчас находится".

Против выноса Ленина из Мавзолея - коммунисты России. Их лозунг – «Ленин всегда со мной!». Лидер Геннадий Зюганов постулирует, что «для большинства людей нашей планеты вот уже 136 лет Ленин остается вождем и учителем мирового пролетариата».

Соцопросы говорят, что более половины россиян поддержали бы решение о перезахоронении тела Ленина, против - более трети (37 процентов) респондентов. А 22 процента граждан, принявших участие в опросе, считают, что тело вождя находится в мавзолее на главной площади страны по праву.

Ныне еще живущая племянница Ленина, очень древняя старуха Ольга Ульянова на мой вопрос: «А Вам как, что дядю никак не похоронят и выставили на показ обывателям?», ответила: «Владимир Ильич похоронен по христиански, так как его тело лежит на глубине трех метров». А упрек, что на Красной площади сегодня проходят народные гуляния и концерты, и это не совсем подходящее место для кладбища, племянница Ленина прокомментировала так: «много веков на Красной площади были погосты, маленькие кладбища и церкви, где хоронили людей, которые там лежат и по сей день. Захоронения засыпали землей и хоронили новых. Для того, чтобы убрать кладбище, надо выкапывать всех, кто был похоронен ранее».

Сегодня походы в Мавзолей для коммунистов - политический и идеологический ритуал, а для многочисленных «гостей российской столицы», московских зевак - обычное зрелище, шоу, развлечение. Цивилизованная Европа и Америка смеются над причудами русских. И что они смотрят на мертвеца? Как не вспомнить кинофильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, где рефлектирующая немолодая женщина выкапывает тело мерзавца-сталиниста – нет ему места в земле, он навечно проклят.

Недавно прочитал монографию немецкого философа Харта Ниббрига «Эстетика смерти». Так вот. Смерть не является событием жизни. Эстетизация смерти необходима, так как жизнь конечна и надо успеть многое. Люди должны всегда помнить об этом. Но в случае «Ленин в Мавзолее» - это не что иное, как политическая пропаганда, консервирование коммунизма, путинский PR.

В Россию пришел «советский ренессанс». Но не высокое прекрасное искусство об СССР. А утверждение авторитаризма, как наиболее эффективной модели политического режима управления, социального менеджмента, в котором Мавзолей с телом Ленина играет ключевую роль. Пока Владимир Ильич в Мавзолее, в России вряд ли что изменится...

Виктор Тимошенко, Москва