Европарламент призывает РФ освободить всех незаконно заключенных украинцев - резолюция

Европейский парламент снова заявил о поддержке территориальной целостности Украины и призвал Россию освободить всех украинцев, которые незаконно удерживаются как в РФ, так и на оккупированных территориях Украины, в том числе журналиста Романа Сущенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, проголосованной сегодня в Европейском парламенте в рамках пленарного заседания.

«ЕП поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и снова решительно осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Россией; полностью поддерживает твердую и неизменную решительность ЕС и его государств-членов не признавать эту аннексию, а также поддерживает принятые в отношении этого ограничительные меры», - подчеркивается в резолюции.

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В ЕП напомнили, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась, а нарушение свободы слова и принудительное предоставление российского гражданства стали систематическими, основные права и свободы человека не гарантированы.

«ЕП осуждает дискриминационную политику, которая применяется так называемой властью против, в частности, этнических татар Крыма, нарушает их права собственности, усиливает запугивание этого сообщества, и тех, кто выступают против российской аннексии», - отмечается в документе.

В этой связи в резолюции содержится призыв к России «освободить без дальнейших промедлений всех незаконно и необоснованно задержанных граждан Украины как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, а также обеспечить их безопасное возвращение». В частности, в резолюции упомянуты Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Вадим Сирук, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Артур Панов, Евгений Панов, Роман Сущенко, Эмир-Усеин Куку и другие, которым должно быть разрешено, в том числе Николаю Семене, свободно передвигаться.

ЕП подчеркнул, что решение Российской Федерации от 21 марта 2014 года присоединить Крым остается незаконным, и решительно осуждает дальнейшее решение российских властей дать всем жителям Крыма российские паспорта.

«ЕП напоминает России, как оккупационной власти с контролем над Крымом, ее обязательства в отношении обеспечения защиты прав человека на полуострове и призывает российские власти предоставить беспрепятственный доступ в Крым международным организациям и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также средствам массовой информации и неправительственным организациям и правозащитникам», - говорится в резолюции.

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В ЕП также считают, что права крымских татар были серьезно нарушены в результате запрета деятельности Меджлиса. «ЕП решительно повторяет свой призыв немедленно отменить соответствующее решение и его последствия; выражает сожаление в связи с уголовным преследованием и угрозами арестом лидерам Меджлиса, таким как Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров», - отмечается в документе.

Европарламент напомнил российским властям, что, несмотря на незаконность действий в отношении Крыма, Россия де-факто несет полную ответственность за поддержание правопорядка в Крыму и защиту крымских граждан от произвола судебных или административных мер.

«ЕП выражает серьезное беспокойство по поводу многочисленных достоверных сообщений о случаях исчезновения, пыток и систематического запугивания местных жителей, которые выступают против аннексии Крыма и призывает Россию немедленно прекратить практику преследования и эффективно расследовать все случаи нарушений прав человека, в том числе насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с задержанными, а также уважать основные свободы всех жителей, включая свободу выражения мнений, религии или убеждений, а также право на свободу мирных собраний; призывает немедленно расследовать все случаи исчезновений и похищений в период оккупации Крыма, включая случай Эрвина Ибрагимова», - говорится в резолюции.

Вместе с тем ЕП «в равной степени подчеркивает необходимость для Украины обеспечить защиту прав и нужд внутренне перемещенных граждан Украины, в том числе их право голоса и пользование полной юридической и административной защитой в своей стране».

В Европарламенте призвали ЕС к поддержке украинских и крымскотатарских медиа-проектов для Крыма и к защите украинских и крымскотатарских школ и других инициатив, направленных на защиту их культурного наследия.