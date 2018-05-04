Ющенко с Лукашенко нашли кое-что общее (фоторепортаж)

Ющенко с Лукашенко нашли кое-что общее (фоторепортаж)

13:53, 21 января 2009
2300

Ближайший союзник России отправился вести задушевные беседы с неприятным для Кремля Ющенко. Говорили о газовой войне, поставках украинской электроэнергии и даже о продвижении в Европу.

20 января в Чернигове состоялась встреча президентов Украины и Беларуси. Ближайший союзник России (формально) отправился вести задушевные беседы с неприятным для Кремля Ющенко. Говорили о газовой войне России с Украиной и Европой, поставках украинской электроэнергии в Беларусь и даже о совместном продвижении в Европу.

 

Оксана Охримчук

Фото Владимира Гонтара /УНИАН

Мнения экспертов о том, почему и как Ющенко и Лукашенко нашли взаимопонимание, и каким опытом могли поделиться друг с другом, читайте тут 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter