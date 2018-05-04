Ющенко с Лукашенко нашли кое-что общее (фоторепортаж)
Ближайший союзник России отправился вести задушевные беседы с неприятным для Кремля Ющенко. Говорили о газовой войне, поставках украинской электроэнергии и даже о продвижении в Европу.
20 января в Чернигове состоялась встреча президентов Украины и Беларуси. Ближайший союзник России (формально) отправился вести задушевные беседы с неприятным для Кремля Ющенко. Говорили о газовой войне России с Украиной и Европой, поставках украинской электроэнергии в Беларусь и даже о совместном продвижении в Европу.
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Оксана Охримчук
Фото Владимира Гонтара /УНИАН
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