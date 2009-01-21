Нардепов-хулиганов предлагают изгонять из Рады на 10 заседаний

Народные депутаты Олег ЗАРУБИНСКИЙ, Юрий ЛИТВИН (фракция Блока Литвина) и Александр ШЕПЕЛЕВ (БЮТ) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект постановления “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (о повышении эффективности работы Верховной Рады)”.

В пояснительной записке к проекту постановления, который размещен на официальном сайте ВР, отмечается, что предусмотрено введение ответственности депутатов (отстранение на срок до десяти пленарных заседаний) “за использование непарламентских методов, которые делают невозможным рассмотрение вопросов повестки дня”.

Кроме того, предусмотрена материальная ответственность народных депутатов за нанесенный ими вред оборудованию сессионного зала и других помещений парламента.

В соответствии с проектом постановления, рассмотрение Комитетом ВР по вопросам Регламента вопроса об ответственности депутата за эти нарушения осуществляется без соответствующего представления, то есть в автоматическом режиме.

Расписан порядок информирования избирателей в газете “Голос Украины” о депутатах и политических силах, причастных к блокированию работы парламента.

Проектом постановления также предлагается закрепить в Регламенте ВР новую санкцию - публичное извинение депутата, что может сократить предусмотренный Регламентом срок отстранения признанного виновным в нарушении чести и достоинства депутата от участия в пленарных заседаниях.

Также предлагается установить обязательность трансляции в теле- и радиоэфире решения, принятого Комитетом ВР по вопросам регламента и Верховной Радой Украины в отношении депутатов, причастных к нарушениям норм поведения.