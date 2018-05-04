Как Тимошенко будет спасаться от пенсионных долгов?

Сводки из Пенсионного фонда пора читать голосом Левитана... Концепция припрятывания реальной ситуации с пенсиями реализуется в форме “нового порядка” получения пенсий... Сводки, опубликованные на сайте Пенсионного фонда, напоминают сообщения Совинформбюро в 1941 году. Нас ежедневно информируют, что все больше пенсионеров получили надлежащие им выплаты: 13 января пенсии выплачены в объеме 58% от месячной потребности, 14-го – 62,9%, 15-го – 67,5%, 16-го – 76,5%.

Бодрый, настойчиво-оптимистичный тон должен создать впечатление, что все разговоры о том, что наши войска оставили территорию, то есть что все слухи о проблемах с выплатой пенсий, – преувеличены и не отвечают действительности. Вот и министр труда и социальной политики Денисова заверяет, что «проблем с поступлениями в Пенсионный фонд нет».

Если нет, то зачем ежедневно информировать о все новых и новых счастливчиках, которые смогли получить надлежащие им выплаты хрустящими свежеотпечатанными купюрами? Это все равно, что Укржелдортранс информировал бы на своем сайте, что поезд такой-то успешно миновал Белую Церковь, Конотоп, Балту, и есть шансы, что он таки доберется конечного пункта маршрута.

Министра можно понять, если она (как и премьер), когда долги по пенсиям перестанут быть тайной, будет утверждать, что никаких проблем с текущим пенсионным обеспечением в Украине нет. Наверное, оно и правильно, поскольку вирус паники в среде пенсионеров распространяется значительно быстрее и представляет большую угрозу, чем где-либо еще. Поэтому концепция очковтирательства и припрятывания реальной ситуации с пенсиями на сегодня начала реализоваться в форме нового порядка получения пенсий: сначала – инвалиды, участники боевых действий, а уже в конце – работающие пенсионеры». Объясняются эти изменения не чем иным, как беспокойством о почтальонах, переобремененных наличностью, – чтобы равномернее распределить между ними нагрузку, как объясняет та же госпожа Денисова. В феврале, когда проблемы станут более рельефными, их будут объяснять: а) более глубоким, чем ожидалось, падением производства в январе в результате газового противостояния; б) непрофессионализмом чиновников нескольких территориальных управлений Пенсионного фонда, которые будут показательно уволены, однако прокуратура не найдет в их действиях никакого криминала; в) жадностью одного или двух уполномоченных банков, которые вроде «крутят» пенсионные деньги вместо того, чтобы немедленно выдавать их по назначению.

Правда о главном – обреченности нынешней пенсионной системы Украины – будет звучать только из уст специалистов. Политики возьмутся (если возьмутся вообще) за деформированную пенсионную систему лишь в том случае, если угроза пенсионного взрыва запустит часовой механизм бомбы под их переизбранием. Ведь реформа пенсионной системы самая неблагодарная вещь с точки зрения политического маркетинга. Выбирают тебя раз в четыре года, а здесь нужно решаться на непопулярные шаги, благодарить за которые будет не сегодняшний, а завтрашний электорат. А сегодняшний, того и гляди, еще и проклинать будет, так значительно же удобнее скармливать ему сладкую вату ежеквартального пересмотра минимальных пенсий.

Тем, у кого есть иммунитет к песням правительственных сирен, не нужно овладевать высшей математикой в политесе, чтобы провести нехитрые математические расчеты. На том же сайте ПФ мы узнаем о том, что средняя пенсионная выплата в Украине по состоянию на 1.01.09 составляла 894 гривни 95 копеек (в этой средней температуре по пенсионной выплате смешаны и минимальная пенсия в 498 гривен, и 25-тысячная ежемесячная выплата экс-министру). Ежемесячная потребность в пенсиях – 13,2 млрд. гривен, а год назад она составляла 11 млрд., что на 20% меньше. Судя по тому, как резко затормозились поступления от налога на доходы физических лиц (а у него с начислениями в ПФ общая база – фонд оплаты труда), можно прийти к выводу, что январский в 2009 году фонд оплаты труда в экономике составляет приблизительно тот же объем, что и год назад. Потребность ПФ в выплатах при этом, помним, выросла по меньшей мере на 20%. Разрыв очевидный, и он усиливается, поскольку все больше работников увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска. Дотацией из бюджета этот пробел не заполнить, поскольку самого объема дотации – 13 млрд. гривен, без учета 31 млрд. грн. на военные пенсии – едва хватит на первый квартал. Министр финансов уже должен был иметь смелость признаться, что к 2,4 млрд. запланированной дотации из госбюджета нужно доплатить еще 5,5 млрд.

Допечатать что ли? Ведь, кроме станка НБУ, в государственном бюджете на сегодня нет дополнительных источников финансирования ни Пенсионного фонда, ни Нафтогаза, ни зарплат бюджетникам. По одной банальной причине – перечень этих источников уже исчерпан, а спешка с увеличением ставок налога на владельцев транспортных средств, когда в один гараж с «Бентли» попали и владельцы «копеек», засвидетельствовал, что ради спасения бюджета не погнушаются ничем.

Будут беречь лишь себя, родненьких, потому что если не заставить Монетный двор работать на потребности Пенсионного фонда, остается лишь один выход – ужимать его расходы. А в этих расходах и 25-тысячные суперпенсии чиновников – экс-прокуроров, экс-нардепов, судей в отставке и генералов запаса.

Первую попытку снизить мегаспецпенсии до 12 прожиточных минимумов – около шести тысяч гривен – депутаты провалили в конце декабря под аккомпанемент. публичной “обеспокоенности” судьбами обычных трудовых пенсий.

Станислав Голубенко