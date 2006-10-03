Ющенко: в Украине никогда не будет возврата к авторитаризму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в Украине никогда не будет возврата к авторитаризму.

Как передает корреспондент УНИАН, это он подчеркнул сегодня в своем выступлении после получения берлинской премии «Квадрига» за достижения в развитии демократии.

«В Украине никогда не будет возврата к авторитаризму. Я Президент, я был и остаюсь гарантом необратимости демократических реформ в моей стране, утверждение гражданского общества и верховенства права, полноценного воплощения европейских и евроатлантических устремлений», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что Помаранчевая революция стала началом демократических процессов в государстве, однако ее импульс непреодолим.

По его словам, Помаранчевая революция не стала явлением застывшим, «она развивается, она живет и сегодня», подчеркнув, что сегодняшняя суть тех политических событий, в которых живет Украина, – это объединительное начало, объединение Украины и недопущение берлинской стены посреди моего народа».

По словам главы Украинского государства, речь идет о достижении духовной, политической, исторической, языковой и других гармоний, в которых нуждается украинское общество.

«Это нелегкая практика, нелегкий выбор, когда иногда общество делится пополам, иногда кажется, что противостояние настолько сложное, что оно не подвластно одному поколению политиков», - отметил он.

В то же время, по его словам, жизнь мудрая, и украинский народ постепенно консолидируется.

«Украина предстает соборной европейской страной, мы осуществляем эти шаги с четким пониманием, что идея украинского объединения не подменяет демократический процесс, в котором нуждается и общество и государство», - сказал он.

По словам Президента, «несмотря на те противоречивые заявления, разные и по природе и по характеру, ключевые политические силы страны сегодня осознают вес общественного выбора».

Он подчеркнул, что речь идет о четких и конкретных вещах, об обязательствах политических сил, сформировавших в Украине правительство, парламент, парламентское большинство и подписали Универсал национального единства.

Относительно данного документа, В.ЮЩЕНКО отметил, что, возможно, он является первым в истории Украины, который ставит цель политической элите нации объединиться вокруг национальных приоритетов.

«По сути, речь идет о сбалансированной системе власти, о достижении зримого результата в обеспечении равенства каждого перед законом и в борьбе с коррупцией», - сказал Президент.

«Мы говорим о создании действенного механизма контроля над реализацией постулатов украинской Конституции, в конце концов – о появлении настоящих зрелых политических партий, которые выполняют волю граждан Украины», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что на фоне этих задач перед украинской демократией, безусловно, стоят неединичные вызовы.

В том числе речь идет и об изменениях, коснувшихся украинской Конституции, а также о той логике событий, которая сегодня наблюдается в политическом процессе внутри государства.

«Хочу сказать только о том, что я ставлю всю полноту надлежащей мне власти и всю политическую волю для того, чтобы Украина и в дальнейшем жила полноценной демократической жизнью», - отметил он, подчеркнув, что Украина ожидает от немецких и всех европейских партнеров понимания, а также стремится получить их опыт, «потому что ежедневная защита демократии актуальна не только для Украины, но и для всей Европы», - заявил Президент Украины.