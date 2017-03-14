Российский агрессор пытается разделить и уничтожить Украину - Нацгвардия

Командир батальона Нацгвардии им. Кульчицкого полковник Виктор Толочко заявляет, что российский агрессор пытается различными путями разделить украинское общество и уничтожить Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Толочко сказал во время мероприятий по случаю празднования Дня украинского добровольца на Майдане Независимости в Киеве.

«В этом году День украинского добровольца впервые отмечается в Украине, чтобы почтить всех, кто еще три года назад поднялся на защиту нашей Родины», - заявил он.

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«Это праздник не только тех, кто с оружием отстаивает нашу независимость от посягательств врага, но и тех, кто добровольно начал помогать бойцам, тех, кто собирал средства, продукты и, рискуя своей жизнью, выезжал на передовую и, несмотря на обстрелы врага, обеспечивал нашу армию, которая в 2014 и 2015 годах мало чем была обеспечена», - добавил Толочко.

Комбат отметил, что «2014 года мой добровольческий батальон вышел с Майдана на обучение и уже через месяц принял первый бой. Первый бой с теми, кто не хотел независимости Украины, кто и сейчас пытается различными путями уничтожить ее, разделить общество на два лагеря, внося раздор и ведя информационную борьбу».

«Как три года назад, так и сейчас наша цель, цель батальона, цель добровольцев только одна – это защита нашей страны, и победа однозначно будет за нами», - подчеркнул Толочко

Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада установила, что в Украине 14 марта будет отмечаться День украинского добровольца.

Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.