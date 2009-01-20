Итоги от Баррозу: газ из России - не гарантирован, транзит по Украине - тоже

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что Россия не может считаться надежным поставщиком газа, а Украина – его надежным транзитером.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил журналистам сегодня.

«Газ, который поставляется из России, не гарантирован, газ, который поставляется через Украину, - не гарантированный», - сказал Ж.БАРРОЗУ. «И это объективный факт», - добавил президент Еврокомиссии.

Он отметил, что из этого факта нужно понять необходимость для Европы обеспечить полноценную диверсификацию, которая должна предусматривать диверсификацию стран-поставщиков, транзитных маршрутов и энергетических ресурсов, которые используются Евросоюзом.

«Диверсификация – это не послание против кого-то, против какой-либо из стран-поставщиков или транзитеров, это вопрос безопасности», - сказал Ж.БАРРОЗУ.