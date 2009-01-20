Турчинов обещает стабильную цену на газ: «есть интересные резервы»

Цена газа для Украины не будет превышать 230 долларов по итогам года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам, комментируя заявление главы “Газпрома” Алексея МИЛЛЕРА, что цена на газ для Украины в первом квартале будет составлять 360 долларов.

«Цена будет значительно меньше, чем та, которая задекларирована», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отметив, что детальнее об этом сообщит премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Он прогнозирует, что Ю.ТИМОШЕНКО объявит цену сегодня или завтра. «Она пообщается с прессой и расскажет, за счет чего цена на газ по году (2009 год – УНИАН), по нашим расчетам, не будет превышать где-то 230 долларов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что в первом квартале цена на газ будет составлять 360 долларов, а в следующих – значительно меньше, что и позволит в среднем выйти на 230 долларов, А.ТУРЧИНОВ сказал, что нет. «Еще есть интересные резервы, и в первом квартале цена также будет значительно меньше», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что и в первом, и во втором, и в третьем кварталах цена на газ, безусловно, будет корректироваться. Но правительство будет делать все, чтобы для украинских потребителей, в том числе предприятий и населения, цена на газ на протяжении года была единой, сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, сегодня НАК «Нафтогаз Украины», Минтопэнерго работают над схемой, которая позволит установить стабильную цену на газ на протяжении года. «Мы будем балансировать за счет резервов газа, который мы имеем, а также за счет тех резервов, которые мы дополнительно покупаем по низким ценам, но что это за газ, я думаю, подробнее расскажет премьер-министр», - сказал первый вице-премьер.