Заявка на 10 лет

Подписанный 19 января 10-летний контракт на поставки газа и его транзит по территории Украины – документ не только экономический, но и политический. И дело не в том, что Россия осваивает использование природного газа как оружия, а в интересах ведущих отечественных политических игроков.

Напомним, что еще перед отлетом в Москву Юлия Тимошенко взяла на себя ответственность за результат переговоров, пообещав выгодную цену газа и транзита и отказ от посредников и возможностей приватизации газотранспортной системы. Свои обещания она сдержала частично.

Премьер-министр Украины слишком хорошо знает законы ведения политической борьбы, чтобы не понимать – от нее 19 января ждали цену газа, которая так и не прозвучала. Юлия Владимировна пообещала назвать среднегодовую цену голубого топлива для потребителей через пару дней. Эффект, к сожалению, будет уже не тот, ведь и ставка транзита газа по украинской территории осталась прежней. Заявление Тимошенко о том, что 20-процентный дисконт позволит сэкономить 5 миллиардов долларов, нивелируется ранее звучавшими предположениями, что повышение стоимости транзита газа позволит заработать 4 миллиарда «зеленых». Политические оппоненты лидера БЮТ постараются активно эксплуатировать в собственных интересах цену газа в первом квартале 2009 года – 360 долларов за тысячу кубометров. Пока же даже приблизительная среднегодовая цена вызывает вопросы – ее прогнозируют на уровне 235-250 долларов за тысячу кубометров газа. Как утверждал совсем недавно Владимир Путин, приблизительно такую цену «Газпром» предлагал еще до нового года, но украинская сторона отказалась. Причины такого капризного поведения Киева еще предстоит аргументировать, ведь в Европе уже открыто заявляют о падении доверия к России и Украине.

Видимо, Юлию Владимировну куда больше радует другой факт – удаление из схемы поставок газа в Украину посредников из компании RosUkrEnergo. Ее совладелец Дмитрий Фирташ в последние дни развернул очень активную информационную кампанию против правительства. Далеко не секрет, что Дмитрий Васильевич имеет серьезное влияние на позицию Партии регионов и небезуспешно ищет подходы к президентскому сердцу. По всей видимости, следующим шагом Тимошенко станет жесткая реакция на заявление Фирташа о том, что RosUkrEnergo принадлежит 75% украинских облгазов. Леди Ю заметно беспокоит оживление ее давнишнего оппонента, способного выступить спонсором избирательной кампании сразу нескольких кандидатов в президенты. В этом контексте для Тимошенко важен и отказ от российско-украинских претензий относительно поставок газа в минувшем году.

Еще один немаловажный аспект – подписание 10-летнего контракта и переход на вычисление цены газа по формуле, принятой для европейских стран. Общественность пока не проинформировали, почему взята за основу базовая ставка 450 долларов – самая высокая в Европе. Быть может, эффектно-размашистым шагом Тимошенко планирует убить сразу двух зайцев – продемонстрировать готовность перейти на европейскую схему поставок и показать, что собирается определять правила игры в Украине еще долго. Юлию Владимировну не обескураживает тот факт, что вместо 3-летнего переходного периода, обещанного в октябрьском меморандуме в 2008 году, Украина перешла на рыночные отношения с 1 января 2009 года. Однозначно оценить последствия для отечественной экономики такого быстрого перехода пока никто не берется.

Зато Тимошенко умыла Януковича, который громко разглагольствовал о том, что слишком высокая цена на газ будет неподъемной для украинской промышленности, но 250 долларов – еще приемлемый вариант. Среднегодовая цена в 235-250 долларов, вероятно, и будет предъявлена общественности, после чего Юлия Владимировна потребует дать правительству нормально работать. Очевидно, этот аргумент будет присутствовать и в диалоге с Банковой. Не стоит обольщаться – на время газовой войны с Россией Ющенко и Тимошенко только заключили перемирие, которое нарушалось сотрудниками президентского Секретариата. Теперь ничто не помешает и Юлии Владимировне вспомнить о своей оппозиционности – газовый конфликт завершен, а президентская кампания продолжается. И впереди у украинского премьера - новые задачи, уже на внутриполитическом фронте.

Евгений Магда