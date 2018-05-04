Заявка на 10 лет
Общественность пока не проинформировали, почему взята за основу базовая ставка 450 долларов – самая высокая в Европе... Леди Ю заметно беспокоит оживление Фирташа...
Подписанный 19 января 10-летний контракт на поставки газа и его транзит по территории Украины – документ не только экономический, но и политический. И дело не в том, что Россия осваивает использование природного газа как оружия, а в интересах ведущих отечественных политических игроков.
Напомним, что еще перед отлетом в Москву Юлия Тимошенко взяла на себя ответственность за результат переговоров, пообещав выгодную цену газа и транзита и отказ от посредников и возможностей приватизации газотранспортной системы. Свои обещания она сдержала частично.
|Юлия Тимошенко и Владимир Путин пожимают друг другу руки после подписания газового соглашения между Украиной и Россией. Москва. 19 января
Видимо, Юлию Владимировну куда больше радует другой факт – удаление из схемы поставок газа в Украину посредников из компании RosUkrEnergo. Ее совладелец Дмитрий Фирташ в последние дни развернул очень активную информационную кампанию против правительства. Далеко не секрет, что Дмитрий Васильевич имеет серьезное влияние на позицию Партии регионов и небезуспешно ищет подходы к президентскому сердцу. По всей видимости, следующим шагом Тимошенко станет жесткая реакция на заявление Фирташа о том, что RosUkrEnergo принадлежит 75% украинских облгазов. Леди Ю заметно беспокоит оживление ее давнишнего оппонента, способного выступить спонсором избирательной кампании сразу нескольких кандидатов в президенты. В этом контексте для Тимошенко важен и отказ от российско-украинских претензий относительно поставок газа в минувшем году.
Еще один немаловажный аспект – подписание 10-летнего контракта и переход на вычисление цены газа по формуле, принятой для европейских стран. Общественность пока не проинформировали, почему взята за основу базовая ставка 450 долларов – самая высокая в Европе. Быть может, эффектно-размашистым шагом Тимошенко планирует убить сразу двух зайцев – продемонстрировать готовность перейти на европейскую схему поставок и показать, что собирается определять правила игры в Украине еще долго. Юлию Владимировну не обескураживает тот факт, что вместо 3-летнего переходного периода, обещанного в октябрьском меморандуме в 2008 году, Украина перешла на рыночные отношения с 1 января 2009 года. Однозначно оценить последствия для отечественной экономики такого быстрого перехода пока никто не берется.
Зато Тимошенко умыла Януковича, который громко разглагольствовал о том, что слишком высокая цена на газ будет неподъемной для украинской промышленности, но 250 долларов – еще приемлемый вариант. Среднегодовая цена в 235-250 долларов, вероятно, и будет предъявлена общественности, после чего Юлия Владимировна потребует дать правительству нормально работать. Очевидно, этот аргумент будет присутствовать и в диалоге с Банковой. Не стоит обольщаться – на время газовой войны с Россией Ющенко и Тимошенко только заключили перемирие, которое нарушалось сотрудниками президентского Секретариата. Теперь ничто не помешает и Юлии Владимировне вспомнить о своей оппозиционности – газовый конфликт завершен, а президентская кампания продолжается. И впереди у украинского премьера - новые задачи, уже на внутриполитическом фронте.
Евгений Магда