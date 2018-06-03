Вехи недели. Резонансный Насиров, полупраздничная неделя и беспокойная "Самопомич"

После продолжительной схватки команды адвокатов Романа Насирова и судьи Соломенского суда, проходившей под аккомпанемент митинга неравнодушных активистов, отстраненный глава Государственной фискальной службы отправился в Лукьяновский СИЗО. У его преемника на посту главного фискала Мирослава Продана журналисты быстро обнаружили записанный на маму Lexus, в информационном пространстве появились материалы в защиту Насирова. Поддерживающие НАБУ парламентарии не скрывают большей заинтересованности в создании Антикоррупционного суда, чем коррекции Уголовно-процессуального кодекса, недоработки которого становятся притчей во языцех. Непарламентские политики пользуются случаем, чтобы напомнить о себе: Михеил Саакашвили обнаружил в отношении себя «темники Банковой», чем вряд ли оригинально напомнил о себе.

Интересно, что самое резонансное задержание действующего чиновника за последние годы оставило практически безучастным депутатский корпус. Как призывающие наказать Насирова по всей строгости закона, так и публично вступившиеся за него парламентарии совокупно не превышают показатель статистической погрешности от общей численности слуг народа. Этот факт прекрасно иллюстрирует эффективность работы нынешнего состава Верховной Рады, руководство которой сумело в конце прошлой недели собраться на совещание для обсуждения положений меморандума о сотрудничестве с МВФ. Фонд, как известно, требует реформирования пенсионной и банковской системы и целеустремленных усилий по введению оборота земли.

Юлия Тимошенко в эфире ТСН постаралась ответить на накопившиеся у избирателей к одному из лидеров президентского рейтинга вопросы. Лидер «Батькивщины» выступает в своем репертуаре - безгрешного политика, оказавшегося в оппозиции только по странной прихоти судьбы и благодаря козням недругов. Интервью Юлии Владимировны ни у кого не должно оставить сомнений, кто же является истинным ангелом-хранителем для всей страны.

Кстати, Украина на минувшей неделе балансировала межу Международным женским днем (да, этот праздник имеет интернациональный характер, и в ряде постсоциалистических стран он не только праздничный, но и выходной) и днем рождения Тараса Шевченко, пока не ставшим выходным на государственном уровне. Вручая лауреатам Шевченковские премии, Петр Порошенко подчеркнул, что наша страна переживает самый непростой период истории. Думаю, что слова о мобилизации усилий излишни – миллионы украинцев делают для победы в противостоянии с Россией многое, и очень жаль, что политики среди них зачастую выглядят не лидерами, а статистами.

Владимир Гройсман проведал уже три года обходящуюся без его попечения Винницу, обозначив на малой родине тематику ближайших правительственных инициатив в сфере здравоохранения. Поскольку ближайший месяц пройдет под знаком подготовки к отчету правительства о своей работе за год, несложно догадаться, что действия Кабмина будут направлены на успешное прохождение парламентского экзамена. В копилку достижений правительства добавилось прохождение второй подряд зимы без поставок российского газа. Премьер не преминул случая подвергнуть критике участников блокады на Донбассе, ответственность за которую в публичной сфере на себя скорее принудительно, чем добровольно берет партия «Самопомощь».

Ее лидер, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что имел в Киеве непростой разговор с Петром Порошенко и Арсеном Аваковым. В ходе прошедшего в столице партийного съезда Андрей Иванович призвал эвакуировать из ОРДЛО наших граждан, не желающих жить в условиях оккупации, прекратить торговлю с врагом и назвать войну войной. Очевидно, позицию Садового разделяют многие наши сограждане, но почему никто не сообщил перспективному политику, что в условиях войны, как минимум, недальновидно ограничивать ввоз стратегических ресурсов на свою территорию, чем активно занимаются его однопартийцы. «Самопомощь» намерена провести очередную замену во фракции: вместо специалиста по вопросам ЖКХ Алены Бабак, решившей сложить депутатским полномочия по собственному желанию, ее парламентскую команду может пополнить Юлия Вусенко, ныне исполняющая обязанности мэра Луцка.

Евгений Магда