Вехи недели. Резонансный Насиров, полупраздничная неделя и беспокойная "Самопомич"

Евгений Магда
10:46, 13 марта 2017
8024 0

Заключение под стражу до суда Романа Насирова возымело немалое воздействие на украинских политиков. Украина балансировала между Международным женским днем и днем рождения Кобзаря. «Самопомич» продолжает изучать на практике действие механизмов украинской политики.

После продолжительной схватки команды адвокатов Романа Насирова и судьи Соломенского суда, проходившей под аккомпанемент митинга неравнодушных активистов, отстраненный глава Государственной фискальной службы отправился в Лукьяновский СИЗО. У его преемника на посту главного фискала Мирослава Продана журналисты быстро обнаружили записанный на маму Lexus, в информационном пространстве появились материалы в защиту Насирова. Поддерживающие НАБУ парламентарии не скрывают большей заинтересованности в создании Антикоррупционного суда, чем коррекции Уголовно-процессуального кодекса, недоработки которого становятся притчей во языцех. Непарламентские политики пользуются случаем, чтобы напомнить о себе: Михеил Саакашвили обнаружил в отношении себя «темники Банковой», чем вряд ли оригинально напомнил о себе.

Интересно, что самое резонансное задержание действующего чиновника за последние годы оставило практически безучастным депутатский корпус. Как призывающие наказать Насирова по всей строгости закона, так и публично вступившиеся за него парламентарии совокупно не превышают показатель статистической погрешности от общей численности слуг народа. Этот факт прекрасно иллюстрирует эффективность работы нынешнего состава Верховной Рады, руководство которой сумело в конце прошлой  недели собраться на совещание для обсуждения положений меморандума о сотрудничестве с МВФ. Фонд, как известно, требует реформирования пенсионной и банковской системы и целеустремленных усилий по введению оборота земли.

Юлия Тимошенко в эфире ТСН постаралась ответить на накопившиеся у избирателей к одному из лидеров президентского рейтинга вопросы. Лидер «Батькивщины» выступает в своем репертуаре - безгрешного политика, оказавшегося в оппозиции только по странной прихоти судьбы и благодаря козням недругов. Интервью Юлии Владимировны  ни у кого не должно оставить сомнений, кто же является истинным ангелом-хранителем для всей страны.

Кстати, Украина на минувшей неделе балансировала межу Международным женским днем (да, этот праздник имеет интернациональный характер, и в ряде постсоциалистических стран он не только праздничный, но и выходной) и днем рождения Тараса Шевченко, пока не ставшим выходным на государственном уровне. Вручая лауреатам Шевченковские премии, Петр Порошенко подчеркнул, что наша страна переживает самый непростой период истории. Думаю, что слова о мобилизации усилий излишни – миллионы украинцев делают для победы в противостоянии с Россией многое, и очень жаль, что политики среди них зачастую выглядят не лидерами, а статистами.

Владимир Гройсман проведал уже три года обходящуюся без его попечения Винницу, обозначив на малой родине тематику ближайших правительственных инициатив в сфере здравоохранения. Поскольку ближайший месяц пройдет под знаком подготовки к отчету правительства о своей работе за год, несложно догадаться, что действия Кабмина будут направлены на успешное прохождение парламентского экзамена. В копилку достижений правительства добавилось прохождение второй подряд зимы без поставок российского газа. Премьер не преминул случая подвергнуть критике участников блокады на Донбассе, ответственность за которую в публичной сфере на себя скорее принудительно, чем добровольно берет партия «Самопомощь».

Ее лидер, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что имел в Киеве непростой разговор с Петром Порошенко и Арсеном Аваковым. В ходе прошедшего в столице партийного съезда Андрей Иванович призвал эвакуировать из ОРДЛО наших граждан, не желающих жить в условиях оккупации, прекратить торговлю с врагом и назвать войну  войной. Очевидно, позицию Садового разделяют многие наши сограждане, но почему никто не сообщил перспективному политику, что в условиях войны, как минимум, недальновидно ограничивать ввоз стратегических ресурсов на свою территорию, чем активно занимаются его однопартийцы. «Самопомощь» намерена провести очередную замену во фракции: вместо специалиста по вопросам ЖКХ Алены Бабак, решившей сложить депутатским полномочия по собственному желанию, ее парламентскую команду может пополнить Юлия Вусенко, ныне исполняющая обязанности мэра Луцка. 

Евгений Магда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Насиров#самопомич