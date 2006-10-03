Литвин пугает катастрофой

Вице-президент НАН Украины Владимир ЛИТВИН считает, что зафиксированные в Универсале вопросы обостряют языковой вопрос в Украине.

Об этом он сказал сегодня на всеукраинской научно-практической конференции «Этнополитическая ситуация в современной Украине: вопросы теории и практики».

«Проблема национальной жизни, этнополитические процессы будут приобретать еще больше остроты – подтверждением тому сегодня являются дискуссии вокруг Универсала национального единства. По моему мнению, этот документ зафиксировал острые политические дискуссии в обществе и отбросил общество к уровню 1988-1989 годов, когда наиболее остро звучал языковой вопрос», - сказал В.ЛИТВИН.

По его убеждению, концепция языковой политики, которая размещена на официальном сайте Министерства юстиции Украины, в случае широкого обнародования вызовет в обществе противостояние. Он считает, что в документе «четко вычерчено, кто враг и меры административного давления для ограничения украинского языка». В.ЛИТВИН убежден, что такая дискуссия усугубит языковое противостояние в стране.

Он считает, что Украина замедлила историческое движение, что может обернуться для нации катастрофой.

В.ЛИТВИН считает, что заявления парламентских политических сил о переходе в оппозицию восприняты властными фракциями как необходимость мобилизации и объявления им войны. В то же время оппозиционные силы рассуждают над тем, что им нужно «выходить на баррикады» и принимать меры, чтобы их не уничтожили.

По мнению В.ЛИТВИНА, сегодняшняя государственная система отвечает 1990 году со слабой и деморализованной Коммунистической партией. Экс-председатель ВР констатирует, что в сегодняшнем политикуме видны резкие выпады одних политических сил против других.

В то же время он убежден, что украинские политики обречены на компромисс, но это должен быть компромисс для решения конкретных проблем, а не компромисс принципов.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Киеве был подписан Универсал национального единства. Документ подписали от Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, от фракции СПУ - Василий ЦУШКО, от фракции блока «Наша Украина» - Роман БЕССМЕРТНЫЙ. Свои подписи под документом также поставили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО подписал универсал с некоторыми замечаниями.

В частности, П.СИМОНЕНКО отметил, что Компартия отказывается ставить свою подпись под пунктами, в которых речь идет об административно-территориальной реформе, статусе языка, поддержке стремлений создания унитарной церкви, реформирования налоговой системы путем введения налога на недвижимость, создание рынка земли и вступления в НАТО.