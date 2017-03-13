Активисты пикетировали резиденцию Ахметова в Лондоне (фото, видео)

08:14, 13 марта 2017
Политика
1989 0

В воскресенье, 12-го марта, общественное движение Лондон Евромайдан пикетировало дом олигарха Рината Ахметова по адресу One Hyde Park, 100 Knightsbridge London.

Активисты требовали проверки законности полученных им доходов в соответствии с британским антикоррупционным законодательством (UK Bribery Act) и британским антитеррористическим законом (RU Counter-Terrorism Act), говорится в сообщении "London Euromaidan" в Facebook.

Читайте такжеВ Кремле захват боевиками гуманитарного штаба Ахметова и "Донбасс Арены" связали с блокадой

По их словам, в случае подтверждения на бизнес Ахметова должны быть наложены санкции с конфискацией его имущества в пользу Украины.

В частности, активисты просят британские службы проверить, не финансирует ли украинский олигарх работой своих предприятий армию террористов/оккупантов.

Ранее УНИАН сообщал, что крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК в связи с невозможностью отгрузки угля через блокаду зоны АТО перевел свои шахты, которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории, в режим простоя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лондон#Ахметов