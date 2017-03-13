Активисты пикетировали резиденцию Ахметова в Лондоне (фото, видео)

Активисты требовали проверки законности полученных им доходов в соответствии с британским антикоррупционным законодательством (UK Bribery Act) и британским антитеррористическим законом (RU Counter-Terrorism Act), говорится в сообщении "London Euromaidan" в Facebook.

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По их словам, в случае подтверждения на бизнес Ахметова должны быть наложены санкции с конфискацией его имущества в пользу Украины.

В частности, активисты просят британские службы проверить, не финансирует ли украинский олигарх работой своих предприятий армию террористов/оккупантов.

Ранее УНИАН сообщал, что крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК в связи с невозможностью отгрузки угля через блокаду зоны АТО перевел свои шахты, которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории, в режим простоя.