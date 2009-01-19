Рыночные цены в поставках газа действуют с 1 января 2009 года

Россия и Украина переходят на рыночные цены в поставках газа с 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН после церемонии подписания газовых контрактов на 2009-2019 года.

По его словам, это позволит нормализовать отношения в газовой сфере на долгосрочную перспективу.

Кроме этого В.ПУТИН отметил, что Украина последняя страна на постсоветском пространстве, которая перешла на рыночные цены.

Как сообщал УНИАН, 19 января НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

Цену на газ, определенную в этом договоре, стороны пока не называли. Но перед подписанием документов заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что среднегодовая цена за газ для Украины в 2009 году может составлять меньше 250 долларов за тысячу кубометров.