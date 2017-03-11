После бегства Януковича в казне Украины оставалось чуть больше 108 тысяч гривень (документ)

Об этом сообщает на своей странице в Facebook председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

Так, Бурбак обратился с соответствующим запросом к председателю казначейства, из-за утверждения проекта VoxCheck, что Арсений Яценюк в эфире одного из телеканалов якобы соврал об остатках средств на Едином казначейском счету на момент его назначения.

"Чтобы расставить все точки над "і", обратился к председателю казначейства и получил ответ. На 27.02.2014 на Едином казначейском счете государства действительно оставалось 108 133 гривни 65 копеек. Это был первый, но не последний вызов первому постмайданному правительству, в котором я тоже имел честь работать. (...) Поэтому, уважаемые эксперты, мы очень уважаем ваше мнение, но хотелось бы чтобы мы все говорили фактами и цифрами", - написал Бурбак.