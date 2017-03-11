После бегства Януковича в казне Украины оставалось чуть больше 108 тысяч гривень (документ)
По состоянию на 27 февраля 2014 года на Едином казначейском счете Украины оставалось 108 133 гривни 65 копеек.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.
Так, Бурбак обратился с соответствующим запросом к председателю казначейства, из-за утверждения проекта VoxCheck, что Арсений Яценюк в эфире одного из телеканалов якобы соврал об остатках средств на Едином казначейском счету на момент его назначения.
"Чтобы расставить все точки над "і", обратился к председателю казначейства и получил ответ. На 27.02.2014 на Едином казначейском счете государства действительно оставалось 108 133 гривни 65 копеек. Это был первый, но не последний вызов первому постмайданному правительству, в котором я тоже имел честь работать. (...) Поэтому, уважаемые эксперты, мы очень уважаем ваше мнение, но хотелось бы чтобы мы все говорили фактами и цифрами", - написал Бурбак.