Ивано-Франковский облсовет принял обращение о поддержке блокады ОРДЛО

Документ инициировал УКРОП и обработали все фракции. За это обращение проголосовало большинство депутатского корпуса облсовета – 61 избранник. «Фракция УКРОП выступает за такое обращение в поддержку участников боевых действий, которые начали блокаду, – подчеркнул в своем выступлении перед голосованием председатель фракции УКРОП в облсовете Николай Палийчук. – Хочу напомнить, что основное требование блокировщиков – освободить всех пленных. К сожалению, власть об этом не вспоминает. Зато панически отчитывается об экономических потерях: 5% валютной выручки, ВВП и тому подобное. А разве эта война не наносит ущерба, экономических потерь? Власть утверждает, что у нас не будет угля, не будет что сжигать, не будет завозить на Бурштынскую ТЭС. Тогда почему Бурштынская ТЭС почти 100% электроэнергии экспортирует за границу? Украинцы с этого ничего не имеют. Это чистый бизнес. Скажите, пожалуйста, что это за понятие: подконтрольные предприятия на неподконтрольных территориях? Как это понимать? И не на тех ли подконтрольных Ахметову шахтах хранится оружие и «Буки», которые убивают наших юношей?».

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Николай Палийчук также отметил, что, по данным социологических исследований, 80% жителей Прикарпатья поддерживает участников блокады. Представитель УКРОПа добавил, что многочисленные городские и районные советы Ивано-Франковщины уже приняли такие обращения, и призвали коллег из провластных фракций определиться, с народом они или нет.

В документе депутаты требуют признать факт оккупации восточных территорий Украины, начать реализовывать программы развития шахт и добывающих промыслов угля на подконтрольной территории, разработать государственную программу внедрения альтернативных видов электроэнергии и принять меры по диверсификации источников поставки угля в Украину. Еще одним требованием является создание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования условий законности ведения торговли с временно оккупированной территорией. Депутаты областного совета также считают, что Министерство информационной политики Украины должно обеспечить объективное информирование украинского населения Донбасса, которое вынужденно проживает на оккупированной территории, о действиях органов власти, волонтеров и сил АТО, направленных на восстановление украинской государственности.

«Мы, депутаты Ивано-Франковского областного совета, выражаем глубокое беспокойство по поводу отсутствия государственной политики в отношении фактически оккупированной территории Донетчины и Луганщины, а также осуществления торговли с неподконтрольными территориями», – говорится в обращении.