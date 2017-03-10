В Кремле "Минск-2" назвали единственным документом для урегулирования ситуации на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Минск, Минские договоренности остаются единственным подписанным текстом, который является дорожной картой в рамках этого внутриукраинского урегулирования. Изменений здесь нет», - сказал Песков, комментируя заявление представителя политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольги Айвазовской.

Читайте такжеПолитические круги России применяют приднестровский сценарий на Донбассе - Фриз

При этом он отметил, что не ознакомлен с данным заявлением.

Ранее Айвазовская в эфире "5 канала" заявила, что благодаря позиции украинской стороны вопрос проведения выборов в ОРДЛО снят с повестки дня переговоров в Минске. "Сегодня ОРДЛО и Российская Федерация борются за одно вопрос - это формула Штайнмайера", - сказала она.