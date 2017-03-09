Немецкий министр в Москве пояснил, что нарушение границ в центре Европы не может быть принятым

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в Москве заявил, что нарушение границ в Европе не может быть принято, но нужно «пытаться понять» интересы России, чтобы продвинуться в глобальном контексте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы услышали сейчас, как Россия воспринимает и оценивает то, что делает НАТО, что происходит в непосредственном соседстве с РФ. Тем не менее, мы убеждены, что при всем уважении к этим словам, нарушение границ в сердце Европы – это то, что мы не можем принять. Сейчас речь идет о том, как выйти из этого кризиса», - сказал Габриэль.

Читайте такжеФранция заверила Украину в сохранении позиции по оккупированному Крыму

Он заявил, что другого пути для этого, кроме как выполнить Минские соглашения по всем пунктам, нет.

Габриэль также подчеркнул, что ядро конфликта России и Запада заключается в том, что стороны не могут подойти к решению конфликта в восточной Украине.

Он заявил, что Европа обеспокоена этим конфликтом и надеется, что и Россия заинтересована в его решении с помощью Минских договоренностей, которым нет альтернативы.

При этом Габриэль заявил, что его опыт показывает, что нужно осознавать собственные интересы и мотивы, но, чтобы продвинуться в глобальном контексте, «нужно пытаться понять вашего визави и его интерес».

Ранее, руководители МИД Германии Зигмар Габриэль и Сергей Лавров выступили за привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Габриэль заявил, что ФРГ и Россия ищут контакт с новой администрацией США, но сейчас там «сложно найти собеседников, пока у них все не утряслось».