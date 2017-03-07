Климкин рассказал, сколько оружия Россия отправила на Донбасс

Об этом он сказал во время сенатских слушаний на заседании подкомитета по финансированию Государственного департамента зарубежных операций и смежным программам Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

Как заявил глава украинского внешнеполитического ведомства, гибридная война РФ против Украины отображается в шокирующем количестве российского вооружения, развернутого на территории оккупированного Донбасса и Крыма.

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"Сейчас речь идет о порядка 4200 регулярных войск и до 40 тысяч боевиков. Речь идет о более чем 400 танках и 800 бронеавтомобилях. Речь идет об около тысяче артиллерийских систем и более 200 ракетных систем залпового огня, о примерно 23 тысячах войск в оккупированном Крыму", - заявил Климкин.

Он отметил, что в Международном суде ООН представитель Российской Федерации сделал совершенно нелепое заявление, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе якобы нашли все указанное вооружение в старых советских шахтах, которое там якобы было спрятанным. "Может ли кто-то в это поверить?", - сказал Климкин.

Также министр сказал, что война Кремля против Украины на протяжении последних трех лет привела к оккупации 7,2% украинской территории, а почти 10 тысяч украинских граждан, как военных, так и гражданских, потеряли свои жизни. Также он добавил, что еще около 23 тысяч украинцев были ранены.

Как сообщал УНИАН, 7 марта представитель РФ Илья Рогачев во время слушаний в Международном суде Организации Объединенных Наций в деле Украины против России сказал, что Россия не поставляет вооружение на Донбасс. "Относительно поставки вооружения, то источником снабжения является прежнее вооружение советской армии, которое хранилось в хранилищах, которые также были расположены в шахтах и были захвачены повстанцами, или это есть вооружение, которое было оставлено украинской армией", - заявил Рогачев.