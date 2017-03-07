Насиров не вносил залог и подал апелляцию об отмене меры пресечения - адвокат

Адвокаты группы защиты Романа Насирова отрицают озвученную рядом СМИ информацию о внесении залога. Об этом в комментарии журналистам рассказал представитель защиты Александр Лысак.

«Сегодня мы подали апелляцию в Соломенскийапелляционный суд. В ней мы просим отменить решение суда об избрании меры пресечения в отношении Романа Насироваи отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения», - сообщил адвокат.

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«Третий пункт апелляции – признать задержание Романа Насирова незаконным», - добавил Лысак.

Он опроверг сообщения ряда украинских СМИ о том, что за Романа Насирова якобы внесен залог. «Залог мы не вносили. Зачем вносить залог, если подана апелляция?», - прокомментировал адвокат.

Лысак подчеркнул, что решение о внесении или невнесении залога может приниматься только после рассмотрения апелляции. «Если решение суда о выборе меры пресечения будет отменено, либо если будет принято решение об уровне залога, тогда мы будем рассматривать этот вопрос», - ответил Лысак.